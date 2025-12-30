Las autopistas subirán los peajes del 3,64% al 4,68% a partir del 1 de enero

Las carreteras bajo gestión de la pública SEITT tendrán un alza de precios del 2% y mantendrán la gratuidad de 0.00 a 6.00 horas

Los conductores que utilizan autopistas de pago van a entrar en 2026 con subidas en los peajes. El Ministerio de Transportes ha dado luz verde a actualizaciones de precios que van del 3,64% al 4,68%, dependiendo de las condiciones de cada concesión administrativa. Una parte de la subida responde a la recuperación de subvenciones aprobadas en 2022 para limitar al año siguiente a un 4% el encarecimiento del pago por uso en plena crisis de inflación. Entonces se determinó que la eliminación de la medida sería escalonada hasta final de 2026, y esa subvención en el nuevo ejercicio será aún de 15 millones (se han destinado 73 millones entre 2023 y 2025), lo que evita un alza en las tarifas del 4,72% al 5,86%.

El mecanismo de actualización de precios está indexado al IPC e incluye retoques por parte de las concesionarias. Quedan al margen de las citadas subidas las carreteras de pago bajo gestión de la pública SEITT, en las que se ha establecido un tope del 2% anual hasta 2032. De hecho, en 2026 el encarecimiento será de ese 2% para todas las categorías de vehículos en las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5, la madrileña M-12, la M-41 que enlaza la capital con Toledo, la AP-7 entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), y la AP-36 que va de Ocaña (Toledo) a La Roda (Albacete). El paso por la circunvalación de Alicante, dentro de la AP-7, seguirá siendo gratuito, al igual que la circulación por las anteriores vías en horario de 0.00 a 6.00 horas.

Transportes ha decidido mantener la política de bonificaciones para los usuarios que utilizan las autopistas de peaje estatales de forma habitual.

Nuevos precios

La factura por circular en vías de peaje se ve incrementada un 3,64% en la AP-6, AP-51 y AP-61, que conectan la Comunidad de Madrid con Ávila y Segovia. La actualización afectará en la misma medida a la AP-53, que va de Santiago de Compostela a Ourense; la AP-66 o autopista del Huerna, cuyo trazado discurre entre la localidad asturiana de Campomanes y la leonesa Valverde de la Virgen; en la AP-7 en su tramo Málaga-Guadiaro; la AP-68 (Bilbao-Zaragoza) también experimenta un alza del 3,64%, al igual que la AP-71 (León-Astorga).

Un mayor encarecimiento, del 4,68%, es para la gallega AP-9, la AP-46 (Antequera-Málaga) y la AP-7 en su tramo entre Alicante y Cartagena. Los nuevos peajes han sido aprobados a través de una Orden Ministerial a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

La Red de Carreteras del Estado tiene una extensión de casi 26.500 kilómetros, de los que 12.091 corresponde a vías de alta capacidad (autopistas, autovías y carreteras multicarril). Con peaje directo para el usuario quedan un total de 1.435 kilómetros desde los más de 3.000 que había en 2018.

Además de los descuentos a usuarios recurrentes, Transportes subraya la existencia de bonificaciones en la AP-9 que cruza Galicia, con uso gratuito en los tramos Morrazo–Vigo y A Coruña–Barcala, donde el Estado sufraga el mantenimiento de la infraestructura a través del sistema de peaje en sombra (la concesionaria cobra de la Administración y no directamente de los conductores).

En la AP-66 las rebajas son para vehículos pesados y para los ligeros habituales. También hay bonificaciones en la AP-68 desde 2009, y este año han salido adelante las de la AP-53.

Barreras arriba

El del peaje es un tema sensible en territorios en los que se llevan décadas pagando por circular. El ministerio de Óscar Puente tiene prevista para final del próximo año (10 de noviembre de 2026) la reversión a manos públicas de la autopista Vasco Aragonesa (AP-68), de 294 kilómetros entre Bilbao y Zaragoza. Será tras 53 años en manos privadas, aunque se espera que el sistema de tarificación, con precios más bajos, se mantenga en el segmento vasco de la infraestructura.

La AP-68 de Abertis se sumará a otras autopistas que han levantado barreras con el actual Gobierno al final del plazo de concesión: la AP-7 (Tarragona-Valencia-Alicante) y AP-4 (Sevilla-Cádiz) lo hicieron a finales de 2019, y un segundo segmento de la AP-7 (Tarragona-La Jonquera) y la AP-2 (Zaragoza-El Vendrell), en agosto de 2021. También fue abierta al tráfico gratuito la AP-1 (Burgos-Irún).

El modelo de gestión de las autopistas tiene enfrentados a los dos principales grupos en el Congreso desde hace años. El PSOE optó desde el Gobierno por la nacionalización de las autopistas rescatadas, hoy bajo el paraguas de la SEITT, y sigue recuperando concesiones en el momento de su expiración. El ministro Óscar Puente ha rechazado la generalización del pago por uso que demanda el sector concesional y critica al PP por el hecho de que gobiernos de José María Aznar prorrogaran peajes como el de la propia AP-68, ampliado en el año 2000 hasta final de 2026, la AP-9 o la AP-66. En cada uno de los casos se justificaron las ampliaciones por la necesidad de actuaciones de mejora.

Para 2029 está fijado el vencimiento de la concesionaria Castellana, en el perímetro de Abertis y titular de la AP-6, AP-51 y AP-61. Transportes tiene en análisis las obras necesarias para adaptar estas últimas autopistas de Abertis, y otras carreteras de su entorno, al tráfico gratuito.