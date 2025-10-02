El barco de la Marina israelí con los miembros de la flotilla detenidos llega al puerto de Ashdod

El barco de la Marina israelí con los miembros de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza ha llegado este jueves por la mañana al puerto israelí de Ashdod, con alrededor de 400 miembros de la misión —entre ellos 65 españoles—, que fueron detenidos en la noche del miércoles después de que navíos militares israelíes abordaran sus embarcaciones en aguas internacionales, entre ellas la Captain Nikos, en la que viajaba un periodista de EL PAÍS. Poco después, han ido arribando al menos una decena de barcos de pequeño tamaño de la flotilla. En una de ellas, un pequeño yate con un soldado israelí a bordo, ondeaba aún la bandera palestina. En otra se apreciaba la enseña argelina.

Con la llegada de estos activistas y el goteo de barcos que han sido obligados a dirigirse al puerto de Ashdod, Israel ha dado por concluida la travesía de la flotilla con ayuda a la Franja, que ha definido como una “provocación”. Su Ministerio de Exteriores ha señalado este jueves que, del casi medio centenar de embarcaciones que conformaba la iniciativa, ninguna “ha logrado su intento de entrar en una zona de combate activo o vulnerar el bloqueo naval”, aunque admite que uno de los barcos, el Mikeno, no ha sido asaltado por las fuerzas navales de élite y “permanece a distancia”.

Esta embarcación, no obstante, se encuentra parada a unos 11 kilómetros de la costa de Gaza, según la página de rastreo de la misión que refleja la geolocalización de los navíos. “Si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido”, ha advertido la diplomacia israelí.

Traslado

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha señalado este jueves durante una sesión informativa en la Cámara de los diputados que las autoridades israelíes completarán durante la jornada el traslado a Ashdod de todos los miembros de la flotilla, que viajaban en casi medio centenar de barcos. La festividad judía del Yom Kipur influye en los tiempos: paraliza el país y no concluirá hasta que caiga el sol este jueves.

Cuando termine, los detenidos “serán trasladados a unas instalaciones en Beer Sheva”, en referencia a la cercana prisión de Ketziot, y “mañana [viernes] por la mañana recibirán las visitas consulares”, ha señalado Tajani. Israel pretende repatriarlos a Londres y a Madrid a bordo de dos vuelos chárter, los próximos lunes y martes, añadió.

Según han confirmado este jueves en Ashdod portavoces del equipo legal de la ONG que asumirá su defensa legal, Adalah (el Centro para la Defensa de las Minorías Árabes en Israel), los activistas pueden aceptar firmar su deportación inmediata. Les permite eludir el juicio, pero conlleva aceptar que han intentado entrar ilegalmente en Israel (pese a que no era el caso) y aceptar la prohibición de entrar al país durante un periodo de tiempo que suele ser de 10 años. Es lo que eligieron cuatro de los 12 activistas del Madleen, la anterior flotilla solidaria a Gaza, interceptada por Israel en junio.

Quienes lo rechacen, serán trasladados a prisión y posteriormente juzgados. Según el canal 12 de la televisión nacional, se ha formado un tribunal especial en la propia prisión.

Un caso particular es el de los participantes en anteriores flotillas y, por tanto, con la entrada ya vetada a Israel. Es el caso de la eurodiputada francesa Rima Hassan, la activista sueca Greta Thunberg o el brasileño Thiago Ávila, uno de los líderes de la flotilla. No tienen la opción de firmar la deportación inmediata y su arresto podría alargarse durante días, también debido a la festividad del Yom Kippur, durante la que la Administración y los tribunales israelíes se detienen.

Además de la representación legal que les ha ofrecido Adalah —esta ONG ya representó a los activistas en su anterior intento de llegar a Gaza con ayuda humanitaria a bordo del Madleen—, el equipo de abogados de la flotilla se encuentra ya en Israel para defender a los activistas. España ya ha anunciado, además, que les dará protección diplomática y consular.