Israel pone fin a la flotilla con ayuda a Gaza al interceptar los barcos de la misión en aguas internacionales

Captura de pantalla del vídeo del 'Meteque', uno de los barcos de la flotilla, en la que se ve a sus tripulantes con las manos en alto al ser interceptados por las fuerzas de seguridad israelíes este 1 de octubre.

El ejército de Israel ha interceptado y puesto fin este miércoles a la Global Sumud Flotilla, la misión que intentaba llevar por vía marítima ayuda humanitaria a Gaza para tratar de romper el bloqueo al que está sometida la Franja y en la que ha estado embarcado EL PAÍS. A última hora de la tarde, y en menos de dos horas, las Fuerzas Armadas han tomado el control de los tres principales barcos de la flotilla, con un total de 90 pasajeros, 26 de ellos españoles: Alma, en el que viajaba toda la dirección de la misión (también la activista sueca Greta Thunberg, de quien el Gobierno israelí ha compartido imágenes de su detención), Sirius, en el que iba Ada Colau, y Adara, integrado por unas 25 personas. Pasadas las 23.00 horas (en la España peninsular), otros tres barcos han sido interceptados en lo que la organización ha calificado de “agresión activa”. “Florida fue embestido deliberadamente en el mar. Yulara, Meteque y otros fueron atacados con cañones de agua", han denunciado en X. También el Captain Nikos, donde viajaba un reportero de este diario, ha sido frenado.

Los militares israelíes van accediendo a las embarcaciones para detener la misión tras una travesía de un mes y cuando estaba, según informó la flotilla, a 70 millas náuticas (129 kilómetros) de las costas de Gaza.

Como ya ocurrió en anteriores ocasiones, todo ha sucedido en aguas internacionales, cuando la flotilla se aproximaba a la costa del enclave palestino, una circunstancia que viola el derecho internacional. La operación israelí ha acabado con la misión sin que lograra alcanzar las costas de la Franja tras un mes de travesía. Sin confirmar la intercepción, el ejército de Israel ha emitido un comunicado en el que asegura haber exigido a los integrantes de la flotilla que cambiasen de rumbo.

Sí ha confirmado el abordaje de todos los barcos el Gobierno italiano. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha asegurado que todas las embarcaciones han sido rodeadas por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y que sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión. El Ministerio de Exteriores de España ha informado a última hora del miércoles de sus conversaciones con la Embajada en Tel Aviv para “interesarse específicamente por los ciudadanos españoles y garantizar toda la protección diplomática y consular”. El ministro José Manuel Albares está en contacto con las diplomacias de países con ciudadanos en la flotilla, “especialmente Irlanda y Turquía”, según fuentes de ese departamento.

530 tripulantes

La Global Sumud Flotilla estaba integrada por 44 barcos con 530 tripulantes a bordo en el momento de la intervención de las fuerzas israelíes. Entrada la noche, el Ministerio de Exteriores de Israel confirmó haber “detenido varios barcos de la flotilla” y señaló que la operación había transcurrido “de forma segura” y que los pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto israelí”.

El Captain Nikos, el barco en el que viajaba EL PAÍS, está entre los navíos intervenidos. Todas las comunicaciones se han cortado de forma indefinida. El Gobierno de Israel, que ha calificado en varias ocasiones a la misión como la “flotilla de Hamás”, argumenta que se dirigían hacia una zona de conflicto.

En la mañana de este miércoles, cuando la mayoría de los barcos ya se encontraban a unas 115 millas náuticas (poco más de 200 kilómetros) de Gaza, la “zona de alto riesgo de interceptación”, los integrantes detectaron un “incremento de la actividad de drones” y la puesta en práctica de los primeros actos de intimidación de la Fuerza Naval israelí.

Tras estas actuaciones y sin dejar de avanzar hacia la costa palestina, todos a bordo de las embarcaciones estaban alerta, conscientes de la actuación inminente. El primero en ser interceptado ha sido el Alma, barco con bandera británica en el que viajaba el comité de dirección y la activista Greta Thunberg. Tras ser rodeado por navíos israelíes, ha perdido la comunicación. Después vino el Sirius, el barco con Ada Colau, y a continuación el Adara.

En ese momento, la totalidad de los protocolos se habían activado. En primer lugar, los integrantes de los barcos tiraron al agua todos los dispositivos electrónicos. El objetivo era que Israel no obtuviera ninguna información sobre todas las personas involucradas en la misión, tanto a bordo como desde tierra, para no exponerlos a posibles represalias. Buscaban evitar revelar la identidad del capitán o del coordinador. También se tiraron al agua todos los objetos que pudieran ser utilizados para ejercer violencia, como cuchillos de cocina, anzuelos, herramientas u otros elementos contundentes.

Cuando los soldados se aproximaron a los barcos, toda la tripulación se puso el chaleco salvavidas, acudió a la zona más amplia del navío y esperó al abordaje con las manos en alto y el pasaporte en el bolsillo. Para evidenciar el carácter no violento de la misión, no estaba permitida la interacción directa o el contacto visual con los militares. A todos se les había dicho que obedecieran las órdenes. Si una persona iba a ser aislada, se le recomendara evitarlo agarrándola por las piernas, pero siempre con las manos visibles y sin movimientos bruscos.

Debido a que la interceptación se produjo en aguas internacionales y, por tanto, muy lejos de la costa, era previsible que quedaran varias horas hasta que los navíos llegaran a tierra. Si seguían en los barcos en los que viajaban, se calculaba que tardarían 20 horas como mínimo en llegar. Si fueron transferidos a un buque, el tiempo se habría reducido.

Se desconoce que trato han recibido los participantes. En anteriores misiones, como el Madleen, las 12 personas a bordo fueron obligadas a pasar la noche en cubierta, mientras los militares registraban el barco. Cuando se hizo de día, les permitieron la entrada al interior del navío. La organización recomendaba no coger ni comer los alimentos que los soldados ofrecieran.

Una vez los participantes lleguen a puerto, se abren diferentes escenarios para los detenidos. De seguir Israel el mismo proceder que en la anterior intervención de la flotilla en junio, tras pisar tierra firme, los detenidos serán dirigidos hacia una comisaría de migraciones, acusados de haber intentado entrar en el país de forma ilegal. Allí les esperará el equipo de abogados de la flotilla, ya prevenidos para actuar y con los permisos de representación firmados previamente por los participantes. Algunos ciudadanos, como los españoles, contarán además con apoyo consular, mientras que otros, como los británicos o los estadounidenses, han recibido la advertencia de que no recibirán este respaldo por no haber seguido la recomendación de abandonar la misión con anterioridad.

Pese a que los soldados pueden tratar de empezar con los interrogatorios antes de que llegue el equipo legal, la organización ha recomendado no pronunciar ninguna palabra hasta que esté presente. Será entonces cuando les ofrezcan firmar diferentes documentos. El primero de ellos es el de deportación inmediata. Firmando este papel se reconoce la intención de haber intentado entrar ilegalmente en Israel, lo que va acompañado de una prohibición de acceder al país durante un periodo de tiempo que puede ser de hasta 100 años. Además, implica que no habrá juicio y que la persona firmante será deportada en un plazo máximo de 72 horas.

En caso de no firmar ninguno de los documentos anteriores, se consideraría que la persona es un inmigrante ilegal y perdería la posibilidad de deportación inmediata. Sería entonces llevada a una prisión y posteriormente juzgada. Pero se expondría a un peor trato y su estancia detenida podría alargarse hasta cinco días.

Por último, estarían los ciudadanos que ya han participado en anteriores flotillas y sobre los que pesaría la prohibición de entrar en Israel. Estos casos —hay varios en la misión, como la eurodiputada francesa Rima Hassan, la activista Greta Thunberg o uno de los líderes de la flotilla, Thiago Ávila—, no tienen la opción de firmar la deportación inmediata. Estas personas tienen altas probabilidades de ser llevados a prisión directamente por un número de días indeterminados. En anteriores ocasiones, el haber realizado una huelga de hambre ha acelerado su deportación, pero la legislación israelí contempla la alimentación forzosa de prisioneros si se considera que su vida está en peligro.