Un muerto por un tiroteo en la calle en Castelldefels
Los Mossos desplegan un dispositivo para identificar al autor o autores del crimen, acontecido en la calle Dr. Fleming a las 16.00 horas
Un hombre ha muerto tiroteado en la vía pública en Castelldefels (Barcelona), ante lo que los Mossos d’Esquadra han establecido un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor o autores.
Según ha adelantado El Caso y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, el tiroteo ha ocurrido en la calle Dr Fleming de Castelldefels poco después de las 16.00 horas de este lunes.
Los Mossos d’Esquadra han desplegado un amplio dispositivo, con la ayuda de un helicóptero, para tratar de identificar y detener al autor o autores del crimen, cuyo móvil se investiga.
Se trata de la tercera muerte violenta en las últimas horas en Cataluña, donde los Mossos investigan el crimen de una persona cuyo cadáver fue localizado ayer en la vía pública con heridas de arma blanca en Molins de Rei (Barcelona) y la de un hombre hallado sin vida con una herida de bala en una zona boscosa del municipio de Tarragona.
