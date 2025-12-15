Los Mossos detienen a nueve jóvenes, siete de ellos menores, por dos peleas en Mollerussa
Los enfrentamientos se produjeron en noviembre en la estación de tren y su entorno
Los Mossos d’Esquadra han detenido en los últimos días a nueve jóvenes, siete de ellos menores de edad y los otros dos de 18 y 20 años, como presuntos autores de un delito de pelea tumultuaria tras dos enfrentamientos ocurridos en noviembre en la localidad de Mollerussa (Lleida). Las detenciones se practicaron entre el 4 y el 11 de diciembre en Mollerussa, Tàrrega y Cervera, según ha informado este lunes la Policía de la Generalitat.
Los hechos que originaron la investigación tuvieron lugar en la tarde-noche del 11 y 12 de noviembre, cuando se produjeron dos peleas en el andén y en el exterior de la estación de trenes de Mollerussa. Tras los incidentes, los Mossos abrieron una investigación para esclarecer el origen de las peleas e identificar a los participantes.
De forma paralela, se desplegó un dispositivo policial preventivo en la zona que permitió evitar nuevos enfrentamientos. En una primera fase se identificó a 28 personas relacionadas con los hechos y se determinó su grado de implicación.
La segunda fase culminó con la detención de los nueve jóvenes presuntamente implicados de forma directa en las peleas. Entre ellos, los agentes identificaron a quienes exhibieron un bate de béisbol de aluminio y una navaja, que fue localizada posteriormente en el patio de una vivienda cercana.
La principal hipótesis policial apunta a que el origen de los enfrentamientos fue un conflicto personal entre dos menores, uno de Mollerussa y otro de Tàrrega, al que se fueron sumando otros jóvenes. Los nueve detenidos quedaron en libertad el mismo día tras declarar en comisaría, con la obligación de presentarse ante el juzgado de Lleida que instruye el caso y ante la Fiscalía de Menores.
En el marco de la misma investigación, los Mossos también detuvieron los días 11 y 15 de noviembre a dos hombres, de 18 y 21 años, por sustraer un bolso y una mochila aprovechando el desconcierto generado durante las peleas. Ambos pasaron al día siguiente a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El rey Felipe VI visita L’Hospitalet en el centenario de la ciudad: “Tenéis un potencial extraordinario”
El balance político de Sánchez, en cinco momentos
ATA pide a la Comisión Europea que castigue a España por no eximir de IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros
Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
Lo más visto
- Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
- El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
- El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez