Los Mossos detienen a nueve jóvenes, siete de ellos menores, por dos peleas en Mollerussa

Los Mossos d’Esquadra han detenido en los últimos días a nueve jóvenes, siete de ellos menores de edad y los otros dos de 18 y 20 años, como presuntos autores de un delito de pelea tumultuaria tras dos enfrentamientos ocurridos en noviembre en la localidad de Mollerussa (Lleida). Las detenciones se practicaron entre el 4 y el 11 de diciembre en Mollerussa, Tàrrega y Cervera, según ha informado este lunes la Policía de la Generalitat.

Los hechos que originaron la investigación tuvieron lugar en la tarde-noche del 11 y 12 de noviembre, cuando se produjeron dos peleas en el andén y en el exterior de la estación de trenes de Mollerussa. Tras los incidentes, los Mossos abrieron una investigación para esclarecer el origen de las peleas e identificar a los participantes.

De forma paralela, se desplegó un dispositivo policial preventivo en la zona que permitió evitar nuevos enfrentamientos. En una primera fase se identificó a 28 personas relacionadas con los hechos y se determinó su grado de implicación.

La segunda fase culminó con la detención de los nueve jóvenes presuntamente implicados de forma directa en las peleas. Entre ellos, los agentes identificaron a quienes exhibieron un bate de béisbol de aluminio y una navaja, que fue localizada posteriormente en el patio de una vivienda cercana.

La principal hipótesis policial apunta a que el origen de los enfrentamientos fue un conflicto personal entre dos menores, uno de Mollerussa y otro de Tàrrega, al que se fueron sumando otros jóvenes. Los nueve detenidos quedaron en libertad el mismo día tras declarar en comisaría, con la obligación de presentarse ante el juzgado de Lleida que instruye el caso y ante la Fiscalía de Menores.

En el marco de la misma investigación, los Mossos también detuvieron los días 11 y 15 de noviembre a dos hombres, de 18 y 21 años, por sustraer un bolso y una mochila aprovechando el desconcierto generado durante las peleas. Ambos pasaron al día siguiente a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.