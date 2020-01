La tediosa rutina de Caracas

La actualidad informativa de Venezuela, con las continuas controversias de una crisis política sumida en un callejón sin salida, convive, o contrasta, con la rutina que tuvo un antes y un después en marzo del año pasado cuando un apagó sumió en la oscuridad a un país ya en tinieblas. Aunque la luz volvió después de cinco días, el sosiego parece haberse apagado para siempre. Algunos Estados, como Zulia, continúan con un feroz racionamiento de hasta 12 horas al día. Pero en Caracas, siempre mejor blindada a las repetidas crisis eléctricas, los parpadeos eléctricos arrasan con bombillas, dificultan el bombeo de agua en gran parte de la ciudad, que pueden pasar hasta un mes sin servicio, y también hacen cuesta arriba esa normalidad que, sin duda, los venezolanos llevan años intentando.

A la ciudad volvieron las colas las pasadas navidades en las que el Gobierno de Nicolás Maduro desplegó luces en algunos bulevares. La migración interna, una activación de la economía de importaciones paralela -y también diminuta, la que queda después de la desaparición de 370.000 empresas privadas en 20 años, según señaló recientemente la patronal Fedecámaras- que ha hecho que proliferen los llamados bodegones, en medio una flexibilización no anunciada de controles y la liberación de los aranceles aduaneros autorizada por seis meses más. Pero también con una contracción que rozó el 40% en 2019, según el FMI, de telón de fondo.

José Luis Hernández trabaja en la administración pública y su salario como profesional es de 680.000 bolívares, que equivalen a un salario mínimo y medio o nueve dólares. Viaja en Metro a diario al centro de Caracas para su trabajo y dice que no ve ninguna normalización. El Metro de Caracas, el mejor sistema de América Latina hasta la década anterior, está hoy al borde del colapso. Hay trenes que demoran hasta una hora en llegar, fallas constantes, hacinamiento y escasa ventilación. Su servicio ahora es gratuito, también porque no hay papel moneda para pagarlo. Muchísimas personas, como Hernández, dependen del Metro para llegar a sus trabajos. “Lo que veo es el estancamiento de una mala situación. Vivo con la sensación de estar en la indigencia”, asegura Hernández. “Hay productos en los anaqueles, pero es imposible para un trabajador de sueldo mínimo o de cuatro sueldos mínimos, que es lo que más paga la administración pública, comprarlos. Y el CLAP [las bolsas de comida subsidiada] no llega regularmente ni llega completo”, comenta este ingeniero de 38 años, que asegura que en los ministerios se mantiene el horario especial decretado en marzo pasado por la crisis eléctrica. “La gente en realidad no trabaja, hace lo mínimo para aparentar cierta actividad. Hasta las dos de la tarde se trabaja en la mayoría de las oficinas públicas”.

Para María Alejandra Pacheco, de 37 años, que percibe ingresos en divisas a través del trabajo remoto en venta de suscripciones la realidad es otra. La economía dolarizada y el abastecimiento de productos importados le ha simplificado la rutina de compras y transacciones. En diciembre pudo hacer un viaje familiar a la playa y siente que está mejor que antes. “Hay un mejor ánimo, quizás mucha gente ya dejó de ponerle energía al tema político para empezar a vivir”. Yajaira Orozco, de 42 años, que limpia oficinas, ve todo más crítico. “A mi me pagan en bolívares semanalmente un monto fijo en dólares, pero con la subida constante del dólar, el dinero siempre se me queda corto, porque los precios nunca bajan. Ahora veo productos en los supermercados, pero no puedo comprarlos”.

Hace dos navidades, los venezolanos recibieron el año protestando porque no llegó el pernil prometido por Maduro. En las pasadas, gran parte de la provincia lo pasó en filas para recargar gasolina. Los pensionados yendo de un sitio a otro a intentar gastar una bonificación dada por el gobierno en petros, que solo es transable en muy pocos negocios. Hay Nutella casi en cualquier tienda, Ferraris rodando en las calles y otros lujos. Pero todavía faltan medicamentos e insumos básicos para la atención y se ve gente que busca comida en las bolsas de basura.

Es una de las paradojas que se vive en esta normalización en la que también el dólar ha ido creciendo como moneda de cambio. Una dolarización informal y sin soportes, que tiene a una porción del país recalculando a diario ante cada compra y fluctuación del tipo de cambio, completando los pagos de centavos de dólar con miles de bolívares, porque no hay monedas para la vuelta, o pagando o comprando de más hasta llegar a una cifra redonda. El precio en bolívares está sujeto a lo que indique la tasa oficial del dólar del día. Se han lanzado tres familias de billetes en poco más de cuatro años.

Economistas aseguran que 60% de las transacciones se hacen con moneda extranjera, pero esta realidad ha abierto la brecha de la desigualdad. Los billetes se ven por todas partes, pero un grueso del país sigue cobrando en bolívares. Algunas empresas, no obstante, pagan bonos especiales en dólares, en cifras modestas, sobre los 70 dólares.La dolarización no implica una reactivación de la economía venezolana, que continúa en un estado calamitoso. Con el fin de las trabas cambiarias ha sido posible, sin embargo, que compañías grandes reciban dólares para reponer equipos y mejorar en algo algunos servicios, y que algunos comerciante importen productos. Las trabajadores de las estaciones de servicio, por ejemplo, prefieren a veces recibir mandarinas y galletas en lugar de papel moneda inservible. La Venezuela de Maduro tiene las gigantescas refinerías del país obsoletas.

A la par de los bodegones, unas tiendas con mercancía abundante y olor a nuevo que se pusieron en marcha a finales del año pasado, también se han multiplicado en Caracas los mercados comunitarios de ropa y objetos usados, en los que una clase media empobrecida, un poco más arriba en la cadena trófica de la crisis, vende sus cosas, lo que alguna vez fueron lujos, proyectos que naufragaron, antojos, herencias de los que ya se fueron para ayudar en la supervivencia familiar. A finales de año en Santa Inés, una pequeña urbanización de casas en el este de Caracas, se hizo el primero. Allí estaba José Luis, de 13 años, vendiendo su carrito favorito de la reciente infancia. Otros vendían trajes de fiesta que ya no usarían, ollas para cocinar que ahora sobran con las familias reducidas, trastes de los hijos que emigraron o viejas raquetas de playa, que ahora está más lejos para muchos.

“Esto es muy loco”, resumía a finales del año pasado Ida Febres, de 28 años, mientras sonreía en uno de los descansos del primer día del Cusica Fest, un festival armado con un cartel de bandas de rock venezolanas integradas por músicos que en su mayoría ya no viven en Venezuela y llevaban por lo menos cuatro años sin tocar en su país. Unas 3.000 personas, muchos veinteañeros que por primera vez iban a un concierto y un buen grupo de mayores que forman parte de tres generaciones de fanáticos de un rock caraqueño que, como ocurre en cualquier ciudad, se fraguó en bares y en noches sin toque de queda por la inseguridad y la crisis. Hace unos cuatro años Caracas fue perdiendo esos lugares y se quedó sin circuitos para foguear a sus músicos. Por eso el evento se convirtió en una especie de fe de vida. Caracas no ha muerto, en eso insistieron.

La joven pagó 40 dólares en preventa por ver a 14 bandas en dos días. Como muchos de los que fueron, se armó un bolso con emparedados para ahorrarse gastos en comida en una jornada que hace años no se veía en Caracas. “Esta normalidad es muy loca, pero me hacía tanta falta”, proseguía la joven, que iba con un grupo entre los que se encontraba una amiga recién llegada de un fracaso migratorio y su hermano, que en unos días despediría porque se marcharía a México.

“Hay que agradecer que estamos vivos. Este evento es una prueba de que las cosas se pueden hacer bien. Esta es una movida que nació en bares que ya no existen, pero lo que importa es el presente”, dijo Rodrigo Goncalves, vocalista de Viniloversus, una de las agrupaciones más esperadas ese fin de semana. No fue el único de los artistas que metió la crisis en el set list. El evento, perfectamente organizado, con una logística impecable, parecía tener esa narrativa y esa intención de convertirse en un cálido espaldarazo para los que aún chapotean abrazados a las tablas de un salario precario, pero en dólares, o alguna remesa en medio de la gran deriva venezolana. Henry D’Arthenay, de La Vida Boheme lo resaltó en su chaqueta que lucía dos signos de dolar y lanzó al público devaluados billetes de bolívares como papelillo. O como dijo Horacio Blanco, líder de la legendaria banda Desorden Público: “No pensemos que este es el país en el que nos tocó vivir, sino el que nos tocó cambiar.