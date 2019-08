El escritor que inspira al supremacismo blanco

“Me entristece. Me desespera. ¿Por qué me incomodaría?”, dijo ayer Renaud Camus por correo electrónico en respuesta a la pregunta sobre si le incomoda que terroristas racistas citen en sus manifiestos la gran sustitución, término promovido por él. “Es lo que siempre he previsto y anunciado. La gran sustitución no puede aportar más que desolación y muerte”, continúa. “La gente que me reprocha las consecuencias de La gran sustitución, que yo denuncio desde siempre, son como pequeños ahorradores que reprochasen a un historiador o a un sociólogo haberlos arruinado por haber escrito un libro titulado La gran depresión”. Camus, que condena "sin reservas" las masacres de Christchurch y El Paso, acuñó el término de gran sustitución en 2012, pero fue en 2000 cuando, al ser acusado de antisemitismo en el llamado caso Camus, empezó a hacerse visible su viraje. En aquel momento, escribe Emmanuel Carrère en un ensayo incluido en el libro Conviene tener un sitio adonde ir (Anagrama), “surgieron nuevos amigos a su alrededor, que lo aman por lo que se le reprocha”. “De repente”, añadía Carrère ya distanciado de Camus, “este hombre solo se encontró muy acompañado”. En las elecciones europeas de mayo, Camus encabezaba una lista electoral, a la que renunció cuando se difundieron unas imágenes de una de las candidatas de su lista dibujando una cruz gamada en una playa.

Antes del caso Camus había sido un escritor poco conocido pero apreciado en círculos literarios, autor entre otros de Tricks, un libro de culto en la literatura homosexual de los setenta. Condenado en 2014 por provocación al odio y la violencia hacia los musulmanes, su progresivo ostracismo en Francia es paralelo a la difusión internacional de sus ideas y su adopción por sectores del supremacismo blanco en EE UU y otros países. No es la única influencia de estos grupos, ni la principal, y en realidad a muchos supremacistas les llega de segunda o cuarta mano. Los libros de Camus son de difícil acceso y aún más en inglés. Él se reclama contrario a toda violencia. “Los autores de las masacres”, se defiende, “no hacen ninguna referencia a mí, de quien ni siquiera conocen la existencia y de quien, probablemente, nada han leído y de quien no tienen ninguna influencia. Si no fuese así, no cometerían asesinatos, porque es diametralmente opuesto a todo lo que yo recomiendo".