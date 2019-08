El joven que condujo nueve horas para provocar un baño de sangre en El Paso

El joven que sembró este sábado el pánico en el centro comercial Walmart de El Paso (Texas), en la mayor la masacre de los últimos dos años en Estados Unidos, supuestamente dejó un manifiesto racista antes de matar a 20 personas y herir a otras 26. Las autoridades están investigando aún la autoría, pero apuntan a que Patrick Wood Crusius, un joven blanco de 21 años, identificado como el autor de la matanza, colgó en Internet un texto que hablaba de una "invasión hispana de Texas" y planteaba: "Si podemos deshacernos de suficientes personas, nuestra forma de vida puede ser más sostenible".

Si las autoridades confirman que fue Crusius quien escribió el manifiesto sin firmar de 2.300 palabras que promueve la teoría supremacista blanca llamada El gran reemplazo, el tiroteo puede ser considerado además un delito de odio. El texto arrancaba apoyando al autor de los atentados contra las mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda), que dejaron 51 muertos el pasado marzo. “Este ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas", proseguía el documento racista y antinmigrante. "Tenemos un manifiesto de este individuo que indica en cierto grado una conexión con un posible delito de odio", afirmó el jefe de policía de El Paso, Greg Allen.

A las 10.39 de la mañana de este sábado Crusius, de 1.82 de altura y casi 100 kilos de peso, entró al Walmart de El Paso luciendo unas gafas protectoras, unos cascos de tiro y un arma de gran calibre. En cosa de segundos se puso a disparar durante 20 minutos en el recinto especialmente abarrotado por familias que compraban equipamiento escolar en el fin de semana previo al regreso a clases. El pistolero no opuso resistencia cuando la policía se acercó para detenerlo. Desde entonces está en la cárcel del centro de El Paso y enfrenta cargos de asesinato en primer grado, que en Texas puede significar cadena perpetua o incluso pena de muerte. Según los fiscales, el sospechoso está cooperando en las pesquisas. El FBI está investigando la masacre como un acto de terrorismo.

Crusius estaba matriculado en la Universidad de Collin, cerca de su hogar en Allen, una pequeña localidad al norte de Texas, con una población de mayoría blanca y 11% de hispanos. Según The York Times vivía con sus abuelos, quienes no han querido hacer declaraciones sobre lo sucedido. La policía ha registrado la vivienda y examina su ordenador y su rastro en Internet en busca de vínculos con grupos o individuos radicales. Después del sangriento tiroteo, cerraron las cuentas del joven sospechoso en LinkedIn y en Facebook. Un mensaje que alcanzó a circular escrito en su perfil de Linkedin decía: "Realmente no estoy motivado para hacer nada más de lo necesario para sobrevivir. Trabajar en general apesta, pero supongo que una carrera relacionada con desarrollo de software me conviene. Paso aproximadamente ocho horas al día en el ordenador, así que eso cuenta como experiencia en tecnología, supongo".

El sospechoso del acto terrorista, también conocido “Brown”, se graduó de la escuela secundaria Plano Senior en 2017, ubicada en Plano (Texas). En la foto del anuario aparece vistiendo un traje y una pajarita, con una expresión muy seria en el rostro. Tras acabar el colegio se matriculó en la Universidad de Collin, donde estudió hasta esta primavera, según información de NBC News. “Collin College está dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades estatales y federales en su investigación de esta tragedia sin sentido. Nos unimos al gobernador y a todos los tejanos para expresar nuestra sincera preocupación por las víctimas del tiroteo y sus seres queridos", informó la casa estudio a través de un comunicado.





Crusius encaja en el perfil de autores de tiroteos masivos desde la masacre en la escuela secundaria Columbine en 1999. La masacre perpetrado por dos jóvenes de 19 años marcó un punto de quiebre en los autores de estos sucesos. Los episodios más sangrientos de los que ha sido testigo Estados Unidos desde entonces suelen estar protagonizados por hombres, jóvenes y blancos.