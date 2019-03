Varios heridos en un tiroteo cerca de una mezquita en Nueva Zelanda

La policía de Nueva Zelanda ha desplegado este viernes por la tarde efectivos armados en el centro de la localidad de Christchurch, después de que algunos testigos alertaran de que se había efectuado varios disparos cerca de una mezquita. La prensa local asegura que hay varios heridos y algunos testigos hablan de que hay varios muertos.

Un portavoz de la comunidad musulmana, Mustafa Farouk, indicó que al menos seis personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en el asalto en la mezquita, donde había reunidas entre 300 y 500 personas, según Radio New Zealand. La policía ha bloqueado el centro de la ciudad, situada en la Isla Sur neozelandesa, y ha llamado a la población a permanecer confinada en sus casas mientras busca al asaltante, que se dio a la fuga. En su cuenta de Twitter, la policía ha asegurado que "está recurriendo a todas sus capacidades para manejar esta situación, pero el riesgo sigue siendo muy alto".

Los agentes no han informado si el tiroteo se produjo en la mezquita o en las cercanías y tampoco hay información oficial sobre las víctimas. Un testigo ha asegurado a la cadena One News que había visto a al menos cuatro personas tendidas en el suelo y que "había sangre por todas partes". "Me quedé horrorizado al escuchar los disparos. No hay justificación para este tipo de odio".

Según otro testigo, el asaltante llevaba casco, gafas y chaqueta militar, y utilizó un arma automática con la que realizó una veintena de disparos. Entre los feligreses que se encontraban en la mezquita estaban varios miembros del equipo de cricket de Bangladesh, que mañana tenía previsto disputar un encuentro contra Nueva Zelanda. Varios testigos indicaron que una segunda mezquita de la ciudad fue evacuada y acordonada por la policía.

Varios testigos indicaron que una segunda mezquita de la ciudad fue evacuada y acordonada por la policía.