El atacante fue arrestado "sin incidentes", según las fuerzas policiales, lo que indica que no ofreció mucha resistencia. Los agentes no tuvieron que realizar ningún disparo. Según ha informado el gobernador adjunto del Estado, Dan Patrick, a la cadena Fox News, el sospechoso ha sido identificado como Patrick Wood Crusius, natural de Dallas. La policía no ha confirmado la identidad. En la imagen, varios clientes del centro comercial salen del edificio con las manos en alto.