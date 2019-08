Una jueza insta a despedir al policía que asfixió a Eric Garner

Daniel Pantaleo debe ser despedido. Es la recomendación con la que se da por concluido el proceso disciplinario contra el policía de Nueva York acusado de haber asfixiado a Eric Garner durante su arresto hace cinco años. El agente utilizó para reducirlo una técnica prohibida. El grito del afroamericano alertando 11 veces que no podía respirar alimentó el movimiento en Estados Unidos contra la brutalidad policial. Ahora el comisario jefe debe tomar una decisión definitiva.

El Departamento de Justicia cerró hace tres semanas la investigación sobre la muerte de Eric Garner sin presentar cargos. La fiscalía del distrito de Brooklyn determinó que las evidencias que tenían eran “insuficientes” para demostrar en un juicio que hubo una “mala conducta intencionada” por parte de Daniel Pantaleo o de cualquier otro de los policías que participaron en la detención.

La autopsia, además, determinó que su muerte la provocó una “sucesión letal de eventos”. Garner sufría problemas serios de salud por su exceso de peso, asma, diabetes y el tamaño de su corazón duplicaba el de un hombre adulto sano. Pantaleo siguió en el cuerpo aunque se le retiró el arma y la placa. El proceso disciplinario se mantuvo a la espera de la decisión de Justicia.

"Por fin alguien dijo que el policía hizo algo malo", declaró la hija de Eric Garner. El reverendo Al Sharpton dijo tras el anuncio que es una buena decisión para los vecinos de Nueva York, pero no es suficiente para la familia de la víctima. "No se equivoquen", lamentó, "esto no es justicia porque hacer justicia hubiera sido que se le procesara en un tribunal federal o en las cortes locales".

El caso de Eric Garner estuvo presente durante el último debate esta semana de los candidatos demócratas a las presidenciales de 2020. La introducción inicial de Bill de Blasio se vio primero interrumpida por los gritos de varias activistas entre el público que pedían que el agente fuera despedido. Y lo repitieron cuando les retiraron del teatro cuando habló el senador Cory Booker.

El alcalde se vio después forzado a responder a las preguntas. “Conozco a la familia de Garner”, dijo, “están esperando que se haga justicia y tendrá justicia. Habrá finalmente justicia”. Julián de Castro y la senadora Kirsten Gillibrand aprovecharon la oportunidad para dejar claro que si ellos fueran los que estuvieran al frente de la gestión de Nueva York, el policía habría sido despedido.

Bill de Blasio optó por criticar la inacción durante tantos años del Departamento de Justicia y dirigió las culpas hacia Joe Biden, que era el vicepresidente cuando se inició la investigación. El alcalde se defendió hasta ahora diciendo que debía respetar el proceso interno y recordó que la legislación estatal establece que es el comisario de policía quien debe decidir la medida apropiada.

El veredicto en el proceso disciplinario no es vinculante. Los abogados de Eric Garner tienen ahora dos semanas de plazo para responder a la recomendación recogida en el informe preliminar de la jueza Rosemarie Maldonado, antes de que James O´Neill adopte su dedición final sobre el empleo de Daniel Pantaleo. El despido del cuerpo es el máximo castigo que se le puede aplicar.