Corea del Norte señala que su último ensayo fue un nuevo tipo de misil y una advertencia a Seúl

Los dos proyectiles que Corea del Norte lanzó este jueves sobre el mar de Japón son un nuevo tipo de "arma táctica teledirigida" y una advertencia a los "militares belicistas surcoreanos", ha remarcado su líder, Kim Jong-un, citado este viernes por la agencia oficial KCNA. Kim "organizó y guio personalmente el ensayo —el primero desde la histórica cumbre entre Kim y Donald Trump el pasado 30 de junio en la frontera entre las dos Coreas— y se sintió enormemente satisfecho con el resultado, añadió la agencia.

"No podemos sino desarrollar sin descanso sistemas armamentísticos superpoderosos para eliminar las amenazas directas y potenciales a la seguridad de nuestro país que existen en el sur", señaló el líder norcoreano. La información no especifica, como es habitual, qué tipo de misiles fue el utilizado para este lanzamiento, aunque acompaña fotos que muestran el despegue de uno de ellos. Tras revisar los datos, expertos surcoreanos han llegado a la conclusión de que ambos proyectiles volaron cerca de 600 kilómetros, alcanzaron una altura máxima de 50 kilómetros y son similares al misil tierra-tierra Iskander, de fabricación rusa. Pyongyang ha usado misiles Iskander en el pasado, pero suelen tener un alcance de unos 400 kilómetros, menor que el rango de los lanzamientos de este jueves, por lo que puede tratarse de un nuevo modelo.

Pyongyang avisa a su vecino del sur de que no lleve a cabo "actos suicidas" ni "cometa el error de ignorar estas advertencias" y le acusa de mostrar un "raro comportamiento binario" al hablar de paz a la vez que "por detrás importan sofisticado armamento y realizan ejercicios militares conjuntos". Se refiere a los ejercicios militares castrenses programados para el mes que viene entre Washington y Seúl, llamados 19-2 Dong Maeng, que tendrán un despliegue menor que en otras ocasiones. También, aparentemente, al despliegue en 2021 de nuevos aviones de ataque estadounidenses comprados por Seúl.

Tanto el presidente de Estados Unidos como su secretario de Estado, Mike Pompeo, quitaron importancia al ensayo. El primero insistió en una entrevista con la cadena Fox News en que Corea del Norte no ha hecho pruebas nucleares, como las efectuadas antes del acercamiento a Washington, sino que solo ha lanzado "pequeños" misiles. Y Pompeo interpretó el ensayo como un intento de reafirmar posiciones ante el reinicio de las negociaciones entre los dos países, que podría darse "en un par de semanas". En su encuentro en la zona desmilitarizada, Kim y Trump se comprometieron a mantener el diálogo bilateral a nivel de grupos de trabajo —con técnicos o funcionarios de rango intermedio—, pero desde entonces no ha habido contactos. La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, pidió en una rueda de prensa a Pyongyang que no haga más "provocaciones". "Esta Administración está decidida a mantener una relación diplomática con los norcoreanos y seguimos presionando y deseando que las negociaciones avancen", añadió.