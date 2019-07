“Los países que afrontan la migración en primera línea merecen nuestra solidaridad”

¿Cuándo se enteró de la mayoría que había obtenido en el Parlamento? ¿Al anunciarlo el presidente del Parlamento o antes?

Tenía información de que iba a ser muy apretada. Así que me sentí abrumada cuando el presidente del Parlamento anunció el resultado unos momentos después. Se había acumulado mucho suspense porque no podía estar segura en los días previos. Ni siquiera en la mañana en que di el discurso, cuando la gente me decía que les había gustado. Pero yo sabía que había defendido unas posiciones claras que podían convencer a algunos pero, al mismo tiempo, disgustar a otros.

Logró la mayoría por un estrecho margen. ¿Cómo explica el abultado voto en contra?

La frase que más he escuchado en los dos últimos días ha sido: ‘No es nada personal, pero…’. Bueno, entiendo que muchos parlamentarios estaban enfadados porque los jefes de Estado de la UE habían optado por mí en lugar de proponer a uno de los candidatos principales para presidir la Comisión. Aún así, Manfred Weber me apoyó muchísimo y no hubiera sido posible lograrlo sin contar con él. Y por supuesto, había otros que votaron contra mí porque presenté un programa claramente proeuropeo que no comparten.

Pero hubo fuerzas euroescépticas, como los húngaros de Fidesz, los polacos de PiS o los italianos del Movimiento 5 Estrellas que la apoyaron. ¿Es un lastre ese voto?

La mayoría vino de Renovar Europa, Partido Popular Europeo y Socialistas y Demócratas (S&D). El nuevo Parlamento es muy heterogéneo. Y el trabajo que tenemos por delante consistirá en encontrar mayorías estables para los diferentes asuntos y quizá una mayoría nueva en cada caso. Es un reto, pero también una oportunidad de trabajar con mayorías en cualquier tema.

¿Ha ofrecido algo a cambio del voto a Fidesz o PiS?

Los países de Europa central y del Este me han dado su confianza porque me conocían de mi etapa como ministra de Defensa. En ese período hemos tenido discrepancias sobre temas de defensa, pero creo que muchos colegas de los ministerios de Defensa me recomendaron como alguien con quien se puede trabajar de manera pragmática. Eso ayudó un montón. Y cuando ves la división entre Europa central y del Este y la occidental, en realidad lo que percibo es un deseo de tener mejor aceptación y ser más visibles.