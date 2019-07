La Cámara de Representantes condena los “mensajes racistas” de Trump

Las réplicas del terremoto político que provocó Donald Trump con sus comentarios de contenido racista, dirigidos a cuatro congresistas demócratas de origen étnico, no cesan. La Cámara de Representantes aprobó este martes una resolución para condenar los mensajes del mandatario en los que les pedía a las legisladoras que "vuelvan a sus países", pese a ser estadounidenses —tres de ellas, de nacimiento—. Desde que se desató la polémica el sábado, Trump ha disparado con más fuerza. El neoyorquino las ha calificado de “antisemitas”, “pro-Al Qaeda” y “antiestadounidenses”. El ‘escuadrón’, como se conoce a líderes progresistas, acusó este lunes al presidente de promover "la agenda del nacionalismo blanco" e hizo un llamado a no “morder el anzuelo”. Los demócratas salieron en tromba a repudiar los comentarios del mandatario, mientras la mayoría de los republicanos guarda silencio o no ve racismo en sus contenidos.

Las aludidas por los ataques de Trump son Alexandria Ocasio-Cortez, neoyorquina de origen puertorriqueño; la afroamericana Pressley, nacida en Cincinatti; Rashida Tlaib, de Detriot, hija de palestinos; e Ilhan Omar, quien llegó a Estados Unidos cuando era una niña proveniente de Somalia. Las cuatro fueron electas en las pasadas elecciones legislativas de noviembre, que trajeron consigo el Congreso con mayor número de mujeres y más diverso de la historia de Estados Unidos.

En una caótica sesión, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó la resolución condenatoria. La división que producen los comentarios del presidente se vio clara en la sala: 240 votos a favor y 187 en contra. Solo cuatro republicanos se salieron de sus filas y se sumaron a la iniciativa de la oposición. La resolución "condena enérgicamente los comentarios racistas del presidente Donald Trump, que han legitimado y aumentado el temor y el odio hacia los nuevos ciudadanos estadounidenses y las personas de color".

La líder de los demócratas en la Cámara, Nancy Pelosi, tachó las palabras del mandatario como "vergonzosas y repugnantes”, y agregó que eran “comentarios son racistas". A pesar de que no calificó a Trump de racista, los republicanos cuestionaron el discurso de Pelosi por considerar que violaba las normas de decoro que prohíben calificar como tal al presidente como tal. Los abanderados del mandatario forzaron una votación para eliminar del expediente los comentarios de la líder demócrata, pero fracasaron en el intento. También pidieron una moción para que Pelosi no pudiera participar más en la sesión, pero los demócratas la revirtieron rápidamente al contar con la mayoría de los votos.

