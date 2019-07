Irán da un nuevo paso en su alejamiento del acuerdo nuclear

“Como habíamos anunciado, Irán va a incrementar su nivel de enriquecimiento de uranio a partir de hoy”, ha declarado este domingo el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi durante una conferencia de prensa en Teherán. Araghchi ha dicho no obstante que este paso no viola el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el acuerdo nuclear firmado en 2015 con las grandes potencias, porque EE UU lo abandonó el año pasado de forma unilateral. No obstante, sólo puede exacerbar las tensas relaciones con Estados Unidos que, con su política de “máxima presión”, intenta obligar a la República Islámica a firmar un pacto aún más restrictivo.

"Dentro de algunas horas", necesarias para resolver detalles técnicos, Irán reanudará el enriquecimiento de uranio a un nivel superior al 3,67%, declaró a la prensa Behruz Kamalvandi, portavoz de la Organización iraní de energía atómica (OIEA), sin precisar el nuevo nivel al que se enriquecerá el uranio.

"El ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, enviará hoy envía una carta a la Unión Europea para informarle de la reducción de los compromisos de Irán sobre el acuerdo nuclear. Dejaremos pasar un periodo de 60 días y repetiremos esta estrategia, que puede desembocar en la finalización de nuestra participación en el acuerdo", ha informado Araqchi.

Asimismo, Araqchi ha acusado a Europa de faltar a sus compromisos pactados en el mencionado acuerdo, principalmente el de proteger a Irán de las presiones estadounidenses sobre la mencionada reincorporación. Estados Unidos, que se retiró unilateralmente del acuerdo, ha restaurado sus sanciones contra Irán y amenazado a cualquier empresa extranjera que negocie con los iraníes.

En respuesta, Irán ha pedido a Europa que formalice de una vez por todas un nuevo mecanismo comercial bilateral especialmente centrado en la venta de petróleo. "No nos está comprando petróleo. Sigue hablando mientras nosotros aguardamos", ha lamentado Araqchi.