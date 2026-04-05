El buen tiempo lleva a los turistas a las playas en el tramo final de la Semana Santa

El buen tiempo ha llegado por fin con la Semana Santa. La escalada de las temperaturas, que en el tramo final de estos festivos alcanzan los 23 grados en la costa y los 28 grados en el interior, está llevando a la gente a las playas, donde no pocos ciudadanos aprovechan para tomar el sol o el primer baño del año en el mar. Es el caso de Barcelona, donde las principales playas han visto cómo hasta ellas llegaban paseantes y bañitas a pesar del éxodo de ciudadanos. Esa fuga se ha visto compensada con los turistas, que los hoteleros preveían que casi llenasen los hoteles.

El Gremio de Hoteleros de Barcelona preveía una ocupación de alrededor del 85% a Barcelona, muy similar a la de otros años. Pero también la Costa Daurada, la Costa Brava o Sitges se preparaban para llenar más del 80% de sus plazas. Según los primeros recuentos, esas cifras podrían haber sido incluso superiores. Este año, además, Cataluña se podrá beneficiará de su condición de destino refugio para los turistas que quieran evitar ir lejos a causa del contexto geopolítico.

Playa del Bogatell, en Barcelona. Carles Ribas

A pesar de que mañana todavía es festivo en Cataluña, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) prevé una Operación Retorno escalonada. Unos 590.000 vehículos inician desde este domingo, y hasta mañana, el regreso al área metropolitana de Barcelona. De estos, unos 270.000 esperarán a hacerlo al lunes de Pascua, entre mediodía y medianoche.