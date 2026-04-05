Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump ve “posible” alcanzar un pacto con Irán mañana lunes

Trump confirma el rescate con vida del segundo piloto del caza derribado por Irán el viernes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo con un largo mensaje en sus redes sociales el rescate con vida del segundo piloto del caza derribado por Irán el pasado viernes. “¡LO HEMOS RESCATADO! Queridos compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, en busca de uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, que además es un coronel muy respetado, y del que me complace enormemente anunciaros que ya se encuentra SANO Y SALVO”, escribió el republicano en su red social Truth.

“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más con el paso de las horas, pero nunca estuvo realmente solo porque su comandante en jefe, el secretario de Guerra, el presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros de armas vigilaban su ubicación las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate. Bajo mi dirección, el Ejército de los Estados Unidos envió docenas de aviones, armados con las armas más letales del mundo, para rescatarlo”, agregó con tono épico el republicano.

“Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas. Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer, que no confirmamos porque no queríamos poner en peligro nuestra segunda operación de rescate. Esta es la primera vez en la historia militar que se ha rescatado a dos pilotos estadounidenses, por separado, en lo más profundo del territorio enemigo. ¡NUNCA DEJAREMOS ATRÁS A UN COMBATIENTE ESTADOUNIDENSE! El hecho de que hayamos podido llevar a cabo ambas operaciones sin que muriera ni resultara herido ni un solo estadounidense demuestra, una vez más, que hemos logrado un dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre los cielos iraníes”, ha concluido Trump.

El derribo del F-15 ocurrió el viernes en el suroeste de Irán. Uno de los pilotos fue rescatado por Estados Unidos horas después del incidente, pero el segundo tripulante continuaba, hasta ahora, desaparecido.

Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave también fue rescatado con vida.