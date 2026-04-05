Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump ve “posible” alcanzar un pacto con Irán mañana lunes
El presidente estalla contra Teherán por Ormuz: “Abrid el estrecho, locos cabrones” | Irán dice que toda la región “va a arder” por las “temerarias” acciones del republicano | El ejército iraní lanza seis oleadas de misiles contra Israel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado a la Fox que Irán está negociando y que cree que es “posible” alcanzar un pacto mañana lunes. Sin embargo, poco antes, había vuelto a amenazar al país del Golfo con una publicación en su red social, Truth, plagada de insultos: “El martes será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno. Abrid el estrecho, locos cabrones”. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, le ha contestado en la red social X: “Sus temerarias acciones están sumiendo a los estadounidenses en un infierno y toda nuestra región va a arder porque usted insiste en seguir las órdenes de [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu”. Egipto ha pedido a Irán “actuar con sensatez” y “priorizar el diálogo” antes de que termine el plazo dado por Trump para cerrar un acuerdo, en medio de intensos contactos diplomáticos para frenar la escalada. Sobre el terreno, Irán ha lanzado seis oleadas de misiles a ciudades del norte y sur de Israel, causando al menos cuatro heridos en la ciudad de Haifa.
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Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aceptado este domingo la dimisión de su hasta ahora portavoz, Ziv Agmon, poco después de afirmar que seguiría en su puesto tras haberse disculpado por sus comentarios racistas filtrados a finales de marzo. En ellos calificaba de “babuinos” a diputados de ascendencia marroquí del Likud, el partido del dirigente.
“Ziv Agmon dejará su cargo en los próximos días con la llegada de su sustituto, Ido Norden, que actualmente se encuentra en proceso de incorporación a la oficina del primer ministro”, ha anunciado Netanyahu en un breve mensaje en redes sociales. (Efe)
Irán anuncia que Ormuz "nunca volverá a ser lo que era"
El Comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria (IRGC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este domingo que el estrecho de Ormuz “nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel”.
A través de redes sociales, el IRGC ha señalado que la Fuerza Naval “está ultimando los preparativos operativos del plan anunciado por las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico”.
Las declaraciones llegan tras las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando se cumple el ultimátum que dio al país persa para reabrir el estrecho de Ormuz o desatar “el infierno”. (Efe)
El Supremo israelí eleva a 100 el límite de fieles asistentes al Muro de los Lamentos
El Tribunal Supremo de Israel ha determinado este domingo elevar a 100 el límite de asistentes al Muro de los Lamentos de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo, en el marco de las restricciones a las reuniones por la guerra con Irán, según han recogido los medios israelíes. La decisión se produce poco después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, cargara contra la corte por permitir la celebración de manifestaciones contra la guerra (con hasta 600 asistentes en Tel Aviv y un máximo de 150 en ciudades como Jerusalén) pero limitar la asistencia al lugar sagrado.
Aunque la petición para ampliar el límite de fieles abarca también la Explanada de las Mezquitas, el diario israelí Yedioth Ahronoth ha advertido que el Supremo no se ha pronunciado aún sobre el complejo para el culto islámico. El alto tribunal ha convocado una nueva audiencia de emergencia para el jueves, asegurando que la discusión con los representantes de la Policía y el Comando del Frente Interno (el órgano militar que establece las directrices de seguridad para la población) sobre la asistencia a los lugares sagrados aún “no se ha agotado”.
La decisión del Supremo ha llegado apenas dos horas de que Netanyahu publicara un escrito en X. “Increíble. Mientras que a los judíos se les prohíbe rezar en el Muro de las Lamentaciones durante la festividad [Pésaj, pascua judía], el Tribunal Supremo aprobó una protesta de izquierda en Tel Aviv”, apuntó el primer ministro israelí. (EFE)
Trump confirma que envió armas a los manifestantes de Irán
Estados Unidos envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, según ha confirmado el presidente Donald Trump a la cadena Fox News. Trump ha relatado a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News: “Les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos. Y creo que los kurdos se las quedaron”. Es la primera vez que Trump confiesa públicamente el envío de munición a los manifestantes de Irán, después de meses denunciando la dura represión que se estaba ejerciendo contra la población.
Irán vivió en enero una oleada de protestas desencadenadas por la crisis económica en la república islámica y que pedían poner fin al régimen de los ayatolás, unas manifestaciones que fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial. (Efe)
La metralla de un misil iraní hiere a cuatro personas y causa un incendio en un puerto de Emiratos Árabes
Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, por la metralla de un misil iraní interceptado por la defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que ha causado también un incendio en un puerto del país árabe del golfo Pérsico, según fuentes oficiales. Los hechos ocurrieron en el emirato de Sharja, al sur de Dubái, donde “un ciudadano nepalí ha resultado gravemente herido”, según la Oficina de Prensa gubernamental, que ha informado además de que “tres paquistaníes han sufrido heridas, de leves a moderadas, por la caída de metralla tras una intercepción exitosa por los sistemas de defensa antiaérea”. Además, el ataque ha generado asimismo un incendio en el puerto Khor Fakkan de Sharja, que “fue controlado” después de que “los equipos de respuesta de emergencia actuaran con rapidez y eficacia ante el incidente”.
EAU ha anunciado asimismo la suspensión de las operaciones en la importante planta petroquímica de Borouge, en Abu Dabi, por varios incendios causados por la caída de escombros de un misil iraní “interceptado con éxito”. Según el Ministerio de Defensa emiratí, las defensas aéreas del país árabe han interceptado 507 misiles balísticos, 24 misiles de crucero y 2.191 drones iraníes desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán hace más de un mes.(Efe)
Irán dice a la ONU que si tuviera “conciencia, no permanecería en silencio ante la amenaza” de Trump contra infraestructuras civiles
La misión de Irán ante la ONU ha pedido al organismo que actúe “ahora” después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en su amenaza de “desatar el infierno” sobre la república islámica si esta no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes. “Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán”, ha publicado la misión en la red social X. El mandatario había amenazado con atacar “centrales eléctricas” y “puentes”.
“Si la conciencia de las Naciones Unidas estuviera viva, no permanecería en silencio ante la amenaza abierta y descarada del belicista presidente de Estados Unidos de atacar infraestructuras civiles. Trump pretende arrastrar a la región a una guerra sin fin”, ha añadido Irán. Según los representantes de Teherán, el mensaje supone una “incitación directa y pública a aterrorizar a la población civil” a la vez que “una prueba clara de la intención de cometer crímenes de guerra”. (Efe)
Trump prorroga al martes el plazo a Irán para llegar a un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber prorrogado un día el plazo que ha dado a Irán para llegar a un acuerdo en las negociaciones de paz que Washington asegura mantener con Teherán, aunque el régimen teocrático lo niega. En un brevísimo mensaje en su red social, Truth, el inquilino de la Casa Blanca ha escrito, sin más detalles: “Martes, 8.00 de la tarde, hora de Washington”.
El mandatario había declarado previamente al periódico The Wall Street Journal que “si ellos [Irán] no hacen algo para el martes por la noche, se quedarán sin centrales eléctricas ni puentes en pie”. En un comentario horas antes en Truth, había amenazado con destruir infraestructuras básicas en Irán a partir del martes si se cumplía el plazo —hasta ahora fijado para el lunes— que él había dado a Teherán para cerrar un acuerdo e Irán no había abierto entonces el estratégico estrecho de Ormuz. El estrecho es clave para la economía mundial, pues por ahí circula el 20% del petróleo y gas globales, y un tercio del helio y los fertilizantes.
En ese comentario anterior en Truth, el presidente no había precisado un plazo para cumplir su amenaza.
Irán lanza seis oleadas de misiles a Israel y causa cuatro heridos en Haifa, uno grave
Irán ha lanzado seis oleadas de misiles este domingo a ciudades del norte y sur de Israel. La sexta ha impactado contra un edificio residencial de la ciudad de Haifa y ha herido al menos a cuatro personas. También han sonado las alarmas antiaéreas en las zonas cercanas a la frontera con Líbano por proyectiles lanzados por el grupo chií libanés Hezbolá, uno de los cuales ha causado seis heridos leves.
De madrugada, los ataques iraníes han hecho saltar las sirenas en la zona de Bersheeba, una ciudad ubicada en el desierto del Néguev (al sur) y objetivo constante de los ataques iraníes por la proximidad de objetivos militares y estratégicos. También han sonado en el norte, en una zona que engloba la ciudad costera de Haifa, objetivo constante de ataques durante las cinco semanas de guerra contra Irán, dos de los cuales lograron impactar en su refinería sin causar daños importantes. Después, Irán ha lanzado otros tres ataques más con misiles de nuevo a Haifa y a Bersheeva, y uno de ellos dirigido al sur impactó en el polígono industrial de Neot Hovav, causando daños menores a una fábrica, según los Bomberos de Israel.
Con el último, pasadas las 18.00 (las 17.00 en la España peninsular, las 9.00 en Ciudad de México), han sonado las alarmas tanto en el norte como en el sur. Un misil no interceptado ha caído de lleno en un edificio residencial de Haifa, causando cuatro heridos, entre ellos un hombre de 82 años, en estado grave debido a la caída de escombros, según el servicio israelí de emergencias Estrella de David Roja.
Israel no permite publicar los lugares de impacto de misiles cuando caen en infraestructuras críticas o militares, por lo que los servicios de emergencias suelen informar solo cuando caen en zonas civiles. En Israel, los misiles iraníes y proyectiles de Hezbolá han dejado 19 muertos desde que comenzó la ofensiva al país persa el pasado 28 de febrero, según el último reporte del servicio Estrella de David Roja. (Efe)
La ofensiva israelí en Líbano ya suma 1.462 asesinados, 4.430 heridos y 1,2 millones de desplazados
El fuego israelí en Líbano ha matado ya a 1.461 personas y herido a otras 4.430, desde el 2 de marzo, cuando Israel recrudeció sus ataques contra el país en respuesta a los ataques de la milicia chií Hezbolá, en el marco de la guerra de EE UU e Israel contra Irán. De esas víctimas, 39 han perdido la vida y 136 han resultado heridas tan solo en las últimas 24 horas, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia, del Ministerio de Salud Pública del Líbano. Entre los fallecidos hay 129 niños y 97 mujeres.
Además, más de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según el presidente libanés, Josep Aoun, debido a la intensa campaña de bombardeos israelíes. (Efe)
El presidente del Parlamento iraní dice que “toda la región va a arder” porque Trump “sigue las órdenes de Netanyahu”
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, se ha dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump, en la red social X: “Sus temerarias acciones están sumiendo a todas las familias estadounidenses en un infierno y toda nuestra región va a arder porque usted insiste en seguir las órdenes de [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu. No se equivoque, no va a ganar nada cometiendo crímenes de guerra”.
En un segundo tuit, Qalibaf ha añadido: “La única solución real es respetar los derechos de los iraníes y acabar con este peligroso juego”. (Reuters)
Rusia afea a EE UU los ultimátums de Trump
Rusia ha señalado que EE UU facilitaría una desescalada en Oriente Próximo si dejara a un lado los ultimátums. La afirmación llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordara ayer a Irán el plazo que le dio el 26 de marzo para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz, y que acaba mañana. “Quedan 48 horas para que el infierno se apodere de ellos”, afirmó ayer el republicano. Sin embargo, hoy ha publicado en su red social, Truth, que si el martes Teherán no ha abierto ese paso, atacará todos los puentes y estructuras energéticas.
Por otro lado, el ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo chino, Wang Yi, en la que este le ha expresado la disposición de Pekín a seguir colaborando con Moscú en el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar de rebajar la tensión en Oriente Próximo. La llamada precede a la votación en el Consejo la semana que viene de una resolución de Baréin para proteger el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y sus alrededores. Según la agencia estatal Xinhua, Wang ha expresado que la principal forma de resolver los problemas de navegación en ese paso —por el que antes circulaba una quinta parte del petróleo mundial— es lograr un alto el fuego lo antes posible. (Agencias)
Actualización | Ascienden a 11 los asesinados en Líbano por fuego israelí
El Ministerio de Salud de Líbano ha informado de que los ataques israelíes de esta jornada han matado ya a 11 personas. Un ataque aéreo en Kfar Hatta, una aldea en el sur de Líbano, ha causado siete víctimas mortales, entre ellas un niño de cuatro años; y otro ataque en el barrio de Jnah en Beirut ha asesinado a otras cuatro personas y herido a 39. El ataque en Kfar Hatta llegó después de que el ejército israelí emitiera anoche una orden de desplazamiento a los habitantes de la aldea. (Reuters)
Trump viaja en la parte trasera de un vehículo oficial este domingo en Washington. / Nathan Howard / REUTERS
Trump ve “posible” llegar a un pacto con Irán mañana lunes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado “posible” cerrar un acuerdo con Irán mañana lunes. En una breve entrevista concedida a la cadena Fox News, el mandatario ha asegurado que Teherán mantiene las negociaciones que Washington afirma desarrollar para poner fin a la guerra con el adversario, aunque la república islámica las niega. Si las conversaciones no tienen éxito e Irán no reabre el estrecho de Ormuz, como Washington exige, Estados Unidos se plantea apoderarse del sector petrolero iraní, el gran motor económico del país, ha apuntado el inquilino de la Casa Blanca, que viene coqueteando con esa idea en diversas declaraciones desde comienzos de esta semana.
Trump hablaba a la cadena horas después de anunciar el rescate del aviador estadounidense desaparecido en las montañas de Irán después del derribo de su avión de combate F-15 sobre territorio de ese país el pasado viernes. El piloto del aparato había sido puesto a salvo el mismo día.
Según el presidente estadounidense, las supuestas conversaciones siguen en curso y los representantes iraníes que participan en ellas han recibido garantías de amnistía parcial. Washington nunca ha desvelado la identidad de los supuestos interlocutores, aunque algunos altos cargos han apuntado al presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.
Trump carga contra Irán y exige que reabra Ormuz o desatará “un infierno”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este domingo una amenaza contundente y plagada de insultos a las autoridades iraníes para que reabran la navegación en el estrecho de Ormuz. O permiten el paso de buques para el martes que viene u ordenará un ataque masivo contra las infraestructuras iraníes. “El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno”, ha declarado Trump antes de asegurar que no habrá “nada que se parezca” al “infierno” que va a desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum. Un aviso que Trump ha repetido en los términos más contundentes posibles: “Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá”, ha zanjado.
Varias personas buscan supervivientes en los escombros de un edificio en Líbano, este domingo. / Stringer / REUTERS
Siete muertos, incluida una niña, en ataque israelí contra una ciudad del sur del Líbano
Al menos siete personas, entre ellas una niña de cuatro años, han muerto en un ataque israelí este domingo contra una localidad del sur del Líbano. Según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano, las siete personas han perdido la vida en un bombardeo israelí en la madrugada del domingo en la ciudad de Kfar Hatta, en Sidón.
"El ataque del enemigo israelí ha provocado el martirio de siete ciudadanos, entre ellos una niña de cuatro años", ha dicho el centro en un comunicado reproducido por la agencia oficial de noticias libanesa NNA.
Los bombardeos israelíes han continuado contra varias localidades sureñas, así como contra los suburbios del sur de Beirut, después de que el ejército israelí haya emitido este domingo una orden de evacuación dirigida a los residentes, en especial del barrio Ghbeiri, afirmando que uno de sus edificios es utilizado por el grupo libanés chií hezbolá. (Efe)
Irán concentra sus ataques de este domingo en la infraestructura energética estatal del golfo Pérsico
Irán ha lanzado este domingo una nueva ola de ataques contra la infraestructura energética de la región que se ha concentrado especialmente en las compañías estatales de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait, donde han sido alcanzadas instalaciones petroquímicas y almacenes de petróleo, entre otros objetivos, sin que por ahora haya constancia de víctimas.
En Emiratos, restos de varios proyectiles iraníes derribados, según las autoridades, han provocado varios incendios en la planta petroquímica de Borouge, una operación conjunta de la Compañía Nacional de Petróleo de Abú Dabi y la austriaca Borealis.
El incendio de Bahréin ha sido declarado en un almacén perteneciente a la también compañía nacional Bapco Energies y ahora mismo se encuentra bajo control, según la agencia nacional de noticias del país.
Finalmente, la Corporación del Petróleo Kuwaití ha confirmado “atroces ataques iraníes” contra sus “instalaciones operativas y las de su subsidiaria Compañía de Industrias Petroquímicas”. “El ataque ha provocado incendios en varias de esas instalaciones y causó importantes pérdidas materiales, pero no se registraron heridos”, ha manifestado el Gobierno kuwaití en un comunicado. (EP)
Albares agradece a Egipto su mediación para el cese de la guerra de Irán
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha conversado con su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, sobre la guerra en Irán y sus consecuencias, tanto en el Mediterráneo como globales, y le ha agradecido la mediación de su país para el cese del conflicto. Durante la conversación, ambos ministros han abordado la crítica situación en Gaza, Cisjordania y Líbano, según señala Albares en su cuenta de la red social X.
Asimismo, ha aprovechado para trasladar a Abdelaty su condena por los cánticos racistas en el partido entre España y Egipto celebrado en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat el martes 31 de marzo, que “no representan al conjunto de la sociedad española ni los valores del deporte”, como recalca Albares. Y concluye: “España es un país tolerante y plural, que rechaza el racismo y la violencia”. (Efe)
Egipto pide a Irán "priorizar el diálogo" antes de que finalice el plazo que le dio Trump
Egipto ha pedido este domingo a Irán “actuar con sensatez” y “priorizar el diálogo” antes de que haya terminado en las próximas horas el plazo que le ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cerrar un acuerdo, en medio de intensos contactos diplomáticos para frenar la escalada en Oriente Próximo.
Según un comunicado de Exteriores egipcio, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, ha mantenido conversaciones telefónicas en las últimas horas con su homólogo iraní, Abás Araqchi, así como con el enviado especial de EE UU para el Oriente Próximo, Steve Witkoff, para evitar “una explosión sin precedentes en la región”.
Además, Abdelaty ha hablado con sus homólogos de Pakistán y Turquía, países con los que El Cairo media para consolidar una salida pacífica al conflicto, así como con los de Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU), y con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.
“El ministro Abdelaty ha subrayado la necesidad de actuar con sensatez para reducir las tensiones y prevenir una mayor escalada y destrucción, haciendo hincapié en la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para preservar la seguridad y la estabilidad de la región y alcanzar el bien común”, ha destacado la nota. (Efe)
Los rebeldes hutíes de Yemen reivindican un ataque contra el aeropuerto Ben Gurión en Israel
Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este sábado un ataque contra el aeropuerto de Ben Gurión, en el centro de Israel, en el marco del conflicto regional desatado por la ofensiva lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel hace más de un mes. “Hemos atacado el aeropuerto Ben Gurión, en el área de Tel Aviv, además de objetivos militares vitales en el sur de Israel”, han confirmado los hutíes a través de la cadena televisiva yemení Al Masirah, vinculada a los rebeldes. Horas antes, el Ejército israelí había anunciado que sus sistemas de defensa antiaéreos estaban trabajando para interceptar un misil lanzado contra territorio israelí desde Yemen. Los hutíes comenzaron a atacar Israel hace una semana, cuando los rebeldes se unieron a la guerra regional desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el principal aliado de los hutíes en Oriente Próximo. (EP)
Irán asegura haber frustrado el intento de rescate de un piloto estadounidense
Irán ha asegurado este domnigo que ha frustrado un intento de Estados Unidos de rescatar a un piloto de un caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas varias aeronaves.
Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que habían rescatado con vida al militar que llevaba desde el viernes desaparecido tras haber sido derribado su caza.
“Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas (…) y el intento de rescatar al piloto fracasó”, ha asegurado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.
Zolfagari ha explicado que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país. (Efe)
“Máxima letalidad, nada de tibia legalidad” o “efecto violento, no a lo políticamente correcto”. Son algunos de los lemas, con ripio inclu, que proclama el secretario de Defensa —o de Guerra, como prefiere autodenominarse—, Pete Hegseth, en comparecencias públicas. En las ruedas de prensa sobre la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, su lenguaje ha sido igualmente agresivo: predice “pura destrucción” y una “lucha sin cuartel” contra el adversario. Siempre, eso sí, invocando a Dios. En un servicio religioso en el Pentágono hace un par de semanas, suplicaba que bendijera “una violencia abrumadora” contra “aquellos no merecen piedad”. Él mismo no ha tenido compasión contra los que percibe como adversarios dentro del Pentágono: en 14 meses ha purgado a toda una galería de altos mandos por desacuerdos con ellos. Muchos eran mujeres, o varones afroamericanos.
Irán afirma haber derribado un avión que buscaba al piloto estadounidense rescatado
Minutos después de que Donald Trump anunciara que el ejército de Estados Unidos había rescatado al segundo piloto del caza abatido por Irán el viernes, la Guardia Revolucionaria Iraní asegura que ha derribado en la provincia de Isfahán un avión que lo buscaba. (Reuters)
Trump confirma el rescate con vida del segundo piloto del caza derribado por Irán el viernes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo con un largo mensaje en sus redes sociales el rescate con vida del segundo piloto del caza derribado por Irán el pasado viernes. “¡LO HEMOS RESCATADO! Queridos compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, en busca de uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, que además es un coronel muy respetado, y del que me complace enormemente anunciaros que ya se encuentra SANO Y SALVO”, escribió el republicano en su red social Truth.
“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más con el paso de las horas, pero nunca estuvo realmente solo porque su comandante en jefe, el secretario de Guerra, el presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros de armas vigilaban su ubicación las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate. Bajo mi dirección, el Ejército de los Estados Unidos envió docenas de aviones, armados con las armas más letales del mundo, para rescatarlo”, agregó con tono épico el republicano.
“Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas. Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer, que no confirmamos porque no queríamos poner en peligro nuestra segunda operación de rescate. Esta es la primera vez en la historia militar que se ha rescatado a dos pilotos estadounidenses, por separado, en lo más profundo del territorio enemigo. ¡NUNCA DEJAREMOS ATRÁS A UN COMBATIENTE ESTADOUNIDENSE! El hecho de que hayamos podido llevar a cabo ambas operaciones sin que muriera ni resultara herido ni un solo estadounidense demuestra, una vez más, que hemos logrado un dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre los cielos iraníes”, ha concluido Trump.
El derribo del F-15 ocurrió el viernes en el suroeste de Irán. Uno de los pilotos fue rescatado por Estados Unidos horas después del incidente, pero el segundo tripulante continuaba, hasta ahora, desaparecido.
Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave también fue rescatado con vida.
Buenos días. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo en la red social Truth que las fuerzas estadounidenses lograron localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra.
Israel, por su parte, ha anunciado que se prepara para atacar la próxima semana instalaciones energéticas iraníes, para lo que espera el visto bueno estadounidense.
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