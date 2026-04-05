Muere en Madrid a los 86 años el periodista Diego Carcedo

El periodista Diego Carcedo, quien fue director de los Servicios Informativos de TVE, director gerente de Relaciones Internacionales de RTVE y director de RNE, ha fallecido este domingo en Madrid, según han confirmado fuentes de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), de la que era presidente de la sección española.

Nacido en Cangas de Onis (Asturias) el 24 de marzo de 1940, Carcedo inició su trayectoria profesional en la prensa escrita, pero pronto encontró en la radio y la televisión públicas el espacio donde desarrollar su vocación. Su nombre ha quedado ligado a RTVE, donde desarrolló casi toda su carrera profesional: desempeñó múltiples responsabilidades, desde corresponsal en el extranjero hasta director de informativos y máximo responsable de Radio Nacional de España (1991-96). Además, fue miembro del consejo de administración de RTVE (1996-2007) y en 2018 presidió el Comité de Expertos para proponer los miembros del consejo de administración de RTVE y optó a presidir la Academia de Televisión.

Los comienzos como periodista de este diplomado en Periodismo por la antigua Escuela Oficial de Madrid y licenciado en Historia se sitúan en el diario ovetense La Nueva España (1965-1968). Siguió su carrera como redactor y corresponsal de la agencia Pyresa y del diario Arriba. Fue enviado especial en América a la “guerra del fútbol” entre Honduras y El Salvador (1969) o al terremoto de Áncash (Perú, 1970).

Ya en 1974 ingresó en TVE, donde fue redactor y enviado especial y donde realizó gran parte de su labor en el programa Los reporteros, que le permitió viajar a más de un centenar de países. Cubrió acontecimientos como los últimos días de la guerra de Vietnam con la evacuación de Saigón (1975), el inicio del conflicto centroamericano, las diferentes guerras en Oriente Próximo, la Revolución de los Claveles en Portugal, el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende o los terremotos de Managua, Perú, Sicilia e Irán. Una larga vida como reportero que le llevó a entrevistar a más de treinta jefes de Estado y de Gobierno.

En 1978 pasó a ser corresponsal de TVE en Portugal y ya en el 84 ocupó la jefatura de la corresponsalía de TVE en EEUU, cargo en el que permaneció tres años, cuando fue destituido junto a otros siete corresponsales más por la entonces directora general de RTVE, Pilar Miró. Tras su cese, pidió la excedencia en TVE y trabajó como delegado de la agencia EFE en Nueva York, como corresponsal en esta ciudad para el semanario El Independiente, como director de un servicio de noticias para su distribución en América y también colaborador de varias cadenas de televisión de ese país.

Ya en 1989 reemplazó al frente de los Servicios Informativos de TVE a Julio de Benito. Fue hasta febrero de 1990, año en que fue sustituido por María Antonia Iglesias. Pasó a ocupar la dirección de Relaciones Internacionales de RTVE para después ser nombrado en el 91 director de RNE por García Candau. Cinco años después, tras la toma de posesión de Mónica Ridruejo en la Dirección General del ente público, fue sustituido como director de RNE por Javier González Ferrari. De julio de 1996 a enero de 2007 fue miembro del consejo de administración de RTVE, a propuesta del PSOE y dentro del cupo del Senado.

El periodista, Diego Carcedo (a la derecha), entrega al también periodista Luis Mariñas el premio Antena de Oro, entregados esta noche por la Federación de Profesionales de Radio y Televisión, en Madrid el 9 de abril de 1992. EFE José María Aznar, presidente del PP, izquierda, y los periodistas Julio César Iglesias, Diego Carcedo y Antonio San José durante el programa 'Los desayunos de Radio 1', en 1994. El periodista Diego Carcedo posa para una entrevista para EL PAÍS, en 1996. Miguel Gener El periodista Iñaki Gabilondo (a la izquierda), Adela Quijano, viuda de Sanz Briz, y Diego Carcedo, en la presentación del libro 'Un español frente al Holocausto', de Diego Carcedo, en el 2000. EFe Asistentes al programa televisivo 'Tiempo de tertulia' en su espacio dedicado a la visión del 23-F por políticos y periodistas que lo vivieron dentro del Congreso, en 2001, Desde la izquierda, Miguel Platón, director de Información de Efe; Gabriel Cisneros, diputado por Zaragoza y ponente Constitucional; Jesús Palacios, autor del libro '23-F, el golpe del CESID'; José Manuel Otero Novas, ex ministro de la Presidencia y de Educación de UCD; Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE; José María Benegas, diputado por Vizcaya; Diego Carcedo, del consejo de RTVE y autor del libro '23F, los cabos sueltos', y Fernando Martínez Regalado, director del programa. El escritor portugués, José Saramago (en el centro). acompañado por los periodistas, Diego Carcedo (a la derecha), y el francés Thierry Meyssan durante la presentación del libro 'El Nerón del siglo XXI. George W. Bush Presidente', del escritor norteamericano, James Hatfield, en 2004. Carmelo Lattassa (EFE) La que fuera vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada por el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo (a la izquierda), y el periodista Miguel Ángel Aguilar, en 2009. EFE (EFE) El que fuera presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero (en el centro), junto al presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo (a la izquierda), y al periodista Miguel Ángel Aguilar, en 2009. Gustavo Cuevas (EFE) El periodista Diego Carcedo, durante una entrevista con Efe en Madrid, el 19 de octubre de 2011. Emilio Naranjo (EFE) El periodista de EL PAÍS Miguel Mora, (a la izquierda), durante el acto en que recibió el premio Francisco Cerecedo de periodismo de manos de los Príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, y Diego Carcedo presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, en 2011. Claudio Álvarez Diego Carcedo, presidente del Comité de Expertos para la renovación del Consejo de Administración RTVE, tras la reunión en el Congreso, en 2018. Eduardo Parra (Europa Press) El presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, y la que fuera vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia de España, Carmen Calvo, durante la XVI Jornada Nacional de Periodismo, en 2018. Eduardo Parra (Europa Press)

Su relevo se produjo cuando se formó el primer consejo de administración de la nueva Corporación RTVE. Entre octubre de 2006 y de 2010 fue presidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y desde 2007 presidía la sección española de esta organización, de la que es su secretario general Miguel Ángel Aguilar. Entre otros galardones, ha recibido el Premio Cirilo Rodríguez de Periodismo (1985), la Antena de Oro extraordinaria de 1992 y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y TV (1996). Es autor de numerosos libros como Fusiles y claveles (1999), Un español frente al holocausto (2000) y de Entre bestias y héroes. Los españoles que plantaron cara al holocausto, que fue Premio Espasa de Ensayo en septiembre de 2011, entre otros.