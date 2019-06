El encargado de migración en México dimite en medio de la tensión con EE UU

El comisionado del Instituto Nacional de Migración de México (INM), Tonatiuh Guillén, ha dejado el cargo este viernes. La renuncia de Guillén se ha producido justo una semana después de que la Cancillería mexicana hiciera público que había llegado a un acuerdo con Washington para posponer la imposición de aranceles en represalia por el aumento del flujo migratorio en la frontera norte.

El INM ha anunciado en un comunicado la salida del máximo encargado de la aplicación de la política migratoria al mismo tiempo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la titular de Economía, Graciela Márquez, comparecen en el Senado mexicano sobre el contenido del pacto con Estados Unidos, cómo se ha alcanzado y qué implicaciones tiene para el país.

La amenaza de una guerra comercial puso al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra las cuerdas la semana pasada. La delegación mexicana consiguió un acuerdo in extremis para retrasar por 45 días el inicio de los aranceles a cambio de reforzar los controles migratorios, desplegar 6.000 elementos de la recién creada Guardia Nacional y seguir implementando el Protocolo de Protección a Migrantes, que obliga a los solicitantes de asilo de Centroamérica a esperar en territorio mexicano.

Ebrard se afianzó esta semana como el artífice del acuerdo y el hombre de todas las confianzas de López Obrador. El canciller mexicano ha acaparado los reflectores, como una figura casi omnipresente en la cobertura de la prensa mexicana y el presidente ha reconocido este viernes que su protagonismo ha despertado "celos y sentimientos" en el Gabinete. La exposición del negociador en jefe de México ha contrastado con la ausencia de la Secretaría de Gobernación, que legalmente tiene la atribución de llevar a cabo la política migratoria a través del INM.

En medio de las presiones de Estados Unidos, Guillén había quedado aparentemente borrado. No formó parte del equipo negociador. López Obrador y Ebrard anunciaron el martes la creación de una comisión especial de seis funcionarios para cumplir el acuerdo. En ella estaba el subsecretario para América Latina y el Caribe, el subsecretario de Bienestar, el comisionado nacional de reinserción carcelaria, el subsecretario de Empleo y un general para coordinar el despliegue de la Guardia Nacional. Guillén no estuvo presente en el anuncio. Ebrard reapareció el miércoles para dar un informe de cómo se desarrollaron las negociaciones en Washington y cuando los reporteros le preguntaron al final de la conferencia de prensa por qué no estaba presente el representante del INM, el canciller respondió simplemente que "él no trabajaba ahí".

Guillén, un reconocido académico especializado en migración internacional, ha agradecido a López Obrador "la distinción y oportunidad de servir al país" y "el apoyo y generosidad" de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, según se lee en el comunicado oficial. El despliegue de la Guardia Nacional, que tiene la tarea de apoyar a los agentes migratorios y se concentrará en acciones para vigilar y disuadir a los migrantes en tránsito, se completará el próximo 18 de junio. Las filas del INM se fortalecerán con 825 nuevos oficiales de migración, ha anunciado este viernes el Gobierno mexicano.

México tiene 38 días más antes de sentarse a negociar nuevamente con el Gobierno de Trump, aunque los parámetros que los estadounidenses tomarán para medir el éxito o el fracaso de las nuevas medidas para frenar la inmigración no han quedado del todo claros. El despegue de Ebrard ha provocado tensiones reconocidas públicamente, ha puesto de manifiesto visiones encontradas para hacer frente al éxodo centroamericano y ha supuesto un traslape en las funciones que cada cartera tiene. En el punto más álgido del debate migratorio entre ambos países, la silla del encargado mexicano ha quedado vacía.