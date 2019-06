En vivo | El peso reacciona positivamente al mensaje de Trump sobre la probabilidad de un acuerdo

Pablo Ferri

Trump no vuelve de Europa hasta este viernes, por lo que la delegación de Estados Unidos en la negociación con México no espera alcanzar un acuerdo rápido, informa Reuters. Esto pese al aparente ultimatum que lanzó el presidente ayer en Twitter, diciendo que si no se alcanzaba un acuerdo, se aplicarían los aranceles del 5% a partir del próximo lunes.