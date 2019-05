Cristina Kirchner irá a juicio por una carta histórica que dice que le regaló Putin

El 26 de diciembre de 1835, el general José de San Martín, héroe de la independencia argentina y sudamericana, escribió desde su exilio en Francia a su par chileno, Bernardo O'Higgins, residente en Lima. O'Higgins conservó esa carta, que fue heredada por su hijo y después donada a la Biblioteca Nacional de Chile. Fue robada de esa institución en 1979, durante la mudanza del Fondo Vicuña Mackenna, según historiadores chilenos que no recuperaron su rastro hasta 39 años después. La misiva reapareció por sorpresa en la casa de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en la localidad patagónica de El Calafate. Estaba entre las 94 cajas de documentos confiscados durante allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio en busca de pruebas por corrupción. El hallazgo motivó la apertura de una nueva causa judicial contra ella -son ya diez- por presunto "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos". Bonadio dio este jueves por cerrada la instrucción e inició los trámites para elevar la causa a juicio oral.

La carta "constituye claramente un documento histórico de más de cien años de antigüedad, y que involucra directamente a un personaje político e histórico de nuestra Nación; de lo que se evidencia la utilidad que reviste para la investigación histórica de aquella época", dijo el juez en su fallo de procesamiento.

El libro de Cristina Fernández de Kirchner, exhibido en una librería de Buenos Aires. AFP

Fernández de Kirchner, quien se considera víctima de una persecución política orquestrada por el gobierno de Mauricio Macri, dio su versión de los hechos en Sinceramente, el libro que presentó nueve días antes de anunciar su candidatura a la vicepresidencia en las elecciones del próximo octubre.

Allí cuenta que la carta fue un regalo que le hizo el presidente ruso, Vladimir Putin, en marzo de 2015, durante su viaje oficial a Moscú. "Hizo detener el paso de nuestra comitiva y pidió a uno de sus colaboradores, que tenía una caja en sus manos, que se acercara", recuerda en el libro. "Ante mi sorpresa y traductor mediante, me dijo: 'Esto es para usted, presidenta'. Cuando abrí la caja y pude ver la carta original de San Martín a O'Higgins, casi me muero", continúa.

En su relato, la ex presidenta explica también de dónde sacó el documento Putin: "Lo miré y le pregunté: '¿Y esto? ¿De dónde lo sacaron?'. La respuesta no se hizo esperar y me sorprendió aún más: 'La mandamos a comprar para usted en Nueva York'". Confieso que si me quería impresionar, lo había logrado y con creces... ¡Una carta original del libertador San Martín al libertador O'Higgins! ¡En la que, además, San Martín se lamenta por la ingratitud que recibieron ambos por los pueblos que liberaron! ¡Mamita! Putin, 'chapeau", concluye.

"Nos sorprendió enormemente el hallazgo y que fuese Vladimir Putin quien la haya comprado, según la misma ex presidenta", dice por teléfono desde Santiago de Chile Yerko Torrejón, historiador y secretario general del Instituto O'Higginiano. "Es un documento muy interesante por lo que refleja, la amistad imborrable entre San Martín y O'Higgins y también su visión de ese momento político, en el que ambos ya habían concluido su tarea libertadora y hay una mirada hacia atrás", agrega Torrejón. El historiador considera necesario que la carta sea devuelta a Chile y cree que existe "buena predisposición" por parte de las autoridades argentinas para que así sea.

"No es factible concebir que la doctora Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada, senadora nacional y ex presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina o de la República de Chile", señaló Bonadio en el fallo reproducido por medios locales. El otro documento al que hace referencia es el prontuario policial de Hipólito Yrigoyen, presidente argentino derrocado por los militares en 1930.

Bonadio dio con los documentos cuando buscaba pruebas en la llamada "causa de los cuadernos", que investiga una presunta red de corrupción montada por el kirchnerismo para recaudar dinero sucio de empresas con contratos en obra pública. Fernández de Kirchner se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados el pasado martes, cuando comenzó el juicio oral contra ella por el reparto presuntamente discrecional de la obra pública durante los ocho años que estuvo en el poder.