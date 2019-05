Cristina Fernández de Kirchner vuelve a la pelea

Mar Centenera

A lo largo de las 594 páginas de Sinceramente se escucha a Cristina Fernández de Kirchner hablar. Con un registro oral y coloquial, que recuerda al de sus frecuentes cadenas nacionales, la ex presidenta arremete con dureza contra su sucesor, Mauricio Macri, mientras niega todas las acusaciones de corrupción contra ella y sus hijos y repasa con anécdotas algunas de las medidas más recordadas del kirchnerismo: la estatización de la seguridad social y de YPF, el pago de la deuda al FMI y las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, entre otras.

"Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurriría es: caos. Sí… Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina”, escribe Fernández de Kirchner. Muchos han leído estas palabras como un nuevo indicio de su candidatura presidencial para las elecciones del próximo octubre, pero por ahora aún no la ha hecho pública.

El libro es un testimonio significativo de una líder política reacia a dar entrevistas. Entre los pocos errores que reconoce está la resolución 125, que atribuye a su entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, hoy aliado a Macri. La medida aumentaba las retenciones a la soja y provocó un grave enfrentamiento con el campo. “Los cuatro meses del conflicto fueron fatales, absolutamente destituyentes”, admite la autora.

En Sinceramente aparece un discurso ya conocido y reiterativo, pero lo más interesante son los detalles de diálogos con su esposo, el ya fallecido Néstor Kirchner, y otros políticos que permiten al lector asomarse a los entretelones del poder.

Su mirada sobre Macri es implacable tras cada encuentro, mientras que la de Jorge Bergoglio está suavizada tras el acercamiento que hubo entre ellos cuando el cardenal se convirtió en el papa Francisco. "En el primer almuerzo, recuerdo que conversamos sobre Néstor y yo le dije: 'Sabe qué creo que pasó entre ustedes, Jorge… -porque le digo Jorge cuando hablamos y no su santidad y él, obviamente, me dice Cristina-. En el fondo creo que la Argentina era un lugar demasiado chico para ustedes dos juntos'. Los hombres tienen un concepto del ejercicio de la jefatura totalmente diferente a nosotras, las mujeres. Yo no tengo ningún problema con que el otro parezca tener más o menos poder que yo, si hace lo que quiero. ¿Cuál es el problema?", dice Fernández de Kirchner.

En tono de campaña, la actual senadora no deja de comparar su gobierno con el actual y defiende medidas polémicas como el cepo cambiario que impidió la compra libre de dólares, la moneda de ahorro los argentinos. “Ahora en el gobierno de Macri, ¿cuántos argentinos y argentinas pueden ahorrar dólares?”, lanza la ex presidenta.

El libro salió a la venta hace 15 días y se ha convertido en el mayor éxito editorial de Argentina en los últimos años, con más de 250.000 ejemplares en circulación.