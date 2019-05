EE UU retira de Irak a su personal diplomático no imprescindible

Estados Unidos ha ordenado a todo el personal diplomático no esencial que abandone su Embajada en Bagdad y el consulado en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, ante la escalada de tensión con el vecino Irán. La "alerta de seguridad" emitida por el Departamento de Estado se dirige a "todos los empleados no de emergencia del Gobierno [estadounidense] en Irak", y advierte de que los servicios de visados en ambos puestos serán "temporalmente suspendidos". Mientras, el Ejército alemán ha cancelado la formación de personal local en Irak, también debido a la creciente tensión regional.

Estados Unidos ha subido la presión sobre Irán en los últimos días, después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, asegurara la semana pasada haber recibido inteligencia relativa a actividades de Irán que ponen en "peligro sustancial" al personal estadounidense en Irak. Washington ha reforzado su presencia militar en el Golfo, en la última semana, con el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln, el buque de asalto anfibio USS Arlington, una batería antimisiles Patriot y bombarderos. Los "indicios" detectados por los servicios de inteligencia, según oficiales citados en The New York Times, apuntan a potenciales ataques de milicias chiíes vinculadas a Irán contra tropas de Estados Unidos en Irak o Siria.

La escasa transparencia con la que Washington ha informado de una amenaza tan seria ha provocado muestras de escepticismo por parte de oficiales iraquíes. También un alto mando militar del Reino Unido, el general Chris Ghika, comandante adjunto de la coalición que lidera Estados Unidos para combatir a los restos del Estado Islámico en Irak y Siria, ha rebatido la evaluación del riesgo realizada por Estados Unidos y asegura que no se puede hablar de una nueva amenaza. "No, no ha habido una mayor amenaza por parte de las fuerzas respaldadas por Irán en Irak y Siria. Somos claramente conscientes de su presencia y los observamos junto a muchos otros porque ese es el contexto en el que estamos", afirmó.

Pocas horas después, en un inusual gesto, el Comando Central del Ejército de EE UU rebatió al general Ghika en un comunicado. “Los comentarios recientes del comandante adjunto no se corresponden con las amenazas creíbles identificadas por la inteligencia de Estados Unidos y sus aliados respecto de las fuerzas respaldadas por Irán en la región”, dijo el capitán de la Armada Bill Urban, portavoz del Comando Central del Ejército.

Ante el tenor de verse arrastrada involuntariamente a un conflicto, España ha retirado la fragata Méndez Núñez del grupo de combate de EE UU en el golfo Pérsico. La embajada de EE UU en Madrid trasladó informalmente al Ministerio de Exteriores su malestar por no haber sido informada de la decisión de retirar la fragata, integrada en un grupo de combate (en el que no participa ningún otro buque no estadounidense) con el fin de mejorar la interoperatividad y el adiestramiento conjunto.

Por su parte, Alemania ha suspendido las operaciones de formación de personal local, lo que afecta a unos 160 militares desplegados, según indicó la agencia alemana de noticias DPA. Cerca de un centenar se encuentran en la zona kurda del país, en el norte y el resto en el complejo militar de Taji, al norte de Bagdad.

La decisión de suspender los trabajos de formación tiene un carácter preventivo, según informó un portavoz del Ministerio de Defensa, que negó que haya amenazas concretas a objetivos alemanes. Indicó, además, que no descartan que las operaciones se reanuden próximamente.

La suspensión tuvo lugar a principios de semana y en coordinación con los socios de la coalición de la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, según publica Der Spiegel citando círculos militares. Los representantes de Defensa en el Bundestag fueron informados de los nuevos movimientos en la zona este miércoles.

Recomendación a los ciudadanos estadounidenses en Irak

También el Gobierno de los Países Bajos ha suspendido este miércoles su misión de entrenamiento militar a iraquíes en Erbil, según informa la agencia holandesa ANP.

En la nota del Departamento de Estado, en la que no se especifica el motivo por el que se ha ordenado la evacuación del personal diplomático en Irak, se advierte de que la capacidad de proveer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Irak será "limitada" mientras dure la suspensión. La Embajada ha recomendado a sus ciudadanos que salgan de Irak "tan pronto como sea posible" por medios de transporte comerciales, que eviten instalaciones estadounidenses en Irak, que revisen sus planes de seguridad personales y que estén atentos a los medios de comunicación locales.

El pasado septiembre, Estados Unidos cerró su consulado en Basora, al sur del país, después de que se registraran disparos en las inmediaciones del edificio, de los que Washington culpó a las milicias apoyadas por Irán. Estos disparos se produjeron en el contexto de unas protestas multitudinarias, motivadas por una crisis en el sistema de abastecimiento de agua, en las que también resultó incendiado el consulado iraní.