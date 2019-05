La oposición turca recurre las elecciones presidenciales para despojar de su cargo a Erdogan

La principal formación opositora de Turquía, el centroizquierdista Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), interpuso este miércoles un recurso extraordinario ante la Comisión Electoral Suprema de Turquía para que anule las elecciones presidenciales y legislativas del pasado año y despoje de su cargo al presidente Recep Tayyip Erdogan. La argumentación de la oposición es prácticamente una copia de la apelación hecha por el partido islamista gobernante AKP respecto a las recientes elecciones al Ayuntamiento de Estambul, vencidas por el candidato socialdemócrata Ekrem Imamoglu aunque anuladas por la comisión electoral. El CHP exige igualmente que no sólo sean repetidos los comicios a la alcaldía de la principal ciudad de Turquía, sino también a la asamblea municipal y a los ayuntamientos de distrito de Estambul, ganados en su mayoría por el AKP pero que no han sido anulados.

La comisión electoral justificó su polémica decisión de repetir las elecciones en Estambul en que algunas mesas electorales habían sido conformadas por personas que no son funcionarios, tal y como exige la ley. “En las elecciones del 24 de junio [de 2018, presidenciales y legislativas], decenas de miles de personas que no eran empleados públicos fueron designadas como presidentes y miembros de las mesas electorales”, se lee en el recurso del CHP. “Si eso convierte las elecciones de alcalde del Ayuntamiento Metropolitano de Estambul en fraudulentas, y ustedes creen que esa decisión es correcta y se ajusta a derecho, también deberían anular las elecciones del 24 de junio”. La demanda del partido socialdemócrata llega incluso a calcar expresiones utilizadas por los propios dirigentes del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) cuando tacharon de fraudulenta la victoria opositora en Estambul: “Está claro que en las elecciones presidenciales y legislativas 'hubo algo'. Quién y cómo lo hizo no lo sabemos, pero ciertamente hubo algo”.

“Tal y como la Comisión Electoral Suprema ha anulado el mandato de alcalde de Imamoglu [que ha sido sustituido por el delegado provincial del Gobierno] debería también anular el mandato del presidente Erdogan, porque las mismas leyes y normativas se aplicaron en ambas elecciones y porque en muchos casos fueron las mismas personas las designadas al frente de las mesas electorales”, pidió el vicepresidente del CHP, Muharrem Erkek, tras presentar el recurso, que ha sido seguido por un recurso similar presentado por una formación opositora de derechas.

Es más que probable que la demanda opositora no tenga mucho recorrido y sea desestimada por el organismo electoral, pero se trata de un recurso político para dejar en evidencia a los jueces de la comisión que tomaron la polémica decisión de invalidar los resultados de las municipales y que han sido acusados de actuar bajo la presión del presidente Erdogan, incapaz de encajar la derrota en una ciudad económicamente tan importante como Estambul.

La Comisión Electoral Suprema ha tachado de “inaceptables” las críticas recibidas. Devlet Bahçeli, líder de un partido ultraderechista aliado de Erdogan, ha pedido que se levante la inmunidad parlamentaria del jefe de la oposición, Kemal Kiliçdaroglu, para que pueda ser procesado por lo que considera un “delito”, calificar de “banda” a los jueces de la comisión electoral .