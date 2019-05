La oposición turca califica de “golpe de Estado civil” la anulación de las elecciones municipales en Estambul

A.M.

A falta de que la Comisión Electoral Suprema de Turquía publique el parecer razonado de su decisión, tan solo una frase en su comunicado del lunes da pistas sobre las causas por las que cree conveniente repetir las elecciones: “Algunas de las mesas electorales fueron conformadas por las juntas electorales de distrito contraviniendo la ley, lo que afectó al resultado de las elecciones”.

Esto sugiere que el organismo judicial que supervisa las elecciones en Turquía no ha dado por buena la teoría del “fraude masivo” y la “conspiración” ventilada por el AKP, sino que se agarra a una cuestión técnica denunciada por el propio partido islamista y sus socios de la ultraderecha: que 225 presidentes y unos 3.500 miembros de las 31.124 mesas electorales de Estambul no eran empleados públicos, tal y como exige la normativa. En Turquía, las mesas electorales se conforman con miembros designados por los partidos y con funcionarios elegidos por sorteo.

Una excusa que analistas como Gökçer Tahincioglu consideran muy pobre: “La mesa se compone de siete miembros, si uno de ellos no es apto, ¿por qué se considera que los otros seis no pueden hacer correctamente su trabajo?”. El CHP se pregunta por qué, si hay dudas sobre las mesas electorales, no son también anuladas las elecciones a concejales y a alcaldes de distrito —ganadas por los islamistas y supervisadas por las mismas personas— o por qué no hay dudas sobre el referéndum de reforma constitucional de 2017 —en el que venció la opción de Erdogan por un estrecho margen— o las elecciones presidenciales y legislativas de 2018, supervisadas por las mismas juntas electorales de distrito que las municipales de marzo. Al mismo tiempo, la formación opositora exige que la Comisión Electoral Suprema dimita en bloque puesto que es la responsable de supervisar las elecciones en último término.