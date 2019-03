Los islamistas turcos pierden Ankara con el 80 % del voto escrutado

La crisis económica que vive Turquía ha pasado factura al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan. En las elecciones municipales de este domingo, el partido gobernante ha perdido importantes alcaldías, empezando por Ankara, que los islamistas han controlado —bajo unas siglas u otras— desde 1994. Otras importantes ciudades, como Antalya, Mersin y Adana, cuyos ayuntamientos estaban hasta ahora bajo control del AKP o de sus socios ultraderechistas del Partido de Acción Nacionalista (MHP), pasaron también a manos del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata). El oficialismo salvaría por poco la mayor y más importante alcaldía del país, el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul, con una diferencia de apenas el 2%. Pero al cierre de esta edición faltaban aún dos millones de votos por recontar lo que hace esperar un reñido escrutinio hasta altas horas de la madrugada.

“Solo quedan unas horas para la paz y la prosperidad. Continuemos protegiendo las urnas hasta que la última haya sido contada”, tuiteó el candidato del CHP en Ankara, Mansur Yavas, sabedor de que hace cinco años perdió la alcaldía en la recta final del recuento, tras un misterioso apagón de luz. Si se confirma el resultado, sería un hito para el CHP, que igualmente entra con fuerza en varias capitales de Anatolia Central, antaño territorio vedado a los socialdemócratas y bastión del conservadurismo como Bolu, Bilecik y Kirsehir. El AKP incluso ha perdido algunas ciudades en la costa del mar Negro y en el propio interior de Anatolia frente a candidatos de su socio de gobierno, el MHP, en aquellos lugares donde no se pusieron de acuerdo para presentar un candidato conjunto. El partido de Erdogan solo salva los muebles gracias a haber arrebatado unas cuantas ciudades del sudeste al HDP, la principal formación kurda, que obtuvo unos resultados peores de los esperados.

Erdogan había prometido que el sistema presidencialista que entró en vigor el año pasado, y que centraliza numerosas competencias bajo su batuta, traería estabilidad y bonanza económica, pero ha resultado al contrario: la situación ha empeorado considerablemente, la lira turca se ha desplomado, el desempleo se ha incrementado cuatro puntos en menos de un año (13,5%) y la inflación ronda el 20% (cerca del 30% en caso de los alimentos). Pese a que el presidente se empleó a fondo durante la campaña —tildada por varios comentaristas como “la más sucia vista en décadas”— y acusó a la oposición de “estar a las órdenes de los terroristas” para tratar de desviar el debate lejos la prosaica economía de los hogares, los electores votaron finalmente con el bolsillo.

Tras conocerse los resultados del recuento parcial, Erdogan compareció ante las cámaras con gesto de evidente descontento pero un tono mucho más conciliador. Reconoció que en la democracia no siempre se vence -"Allí donde no hemos ganado es que no hemos sido lo suficientemente buenos"- si bien recordó que su partido sigue siendo el más votado de toda Turquía. Además, como había hecho horas antes su yerno y ministro de Finanzas, Berat Albayrak, subrayó que por delante hay "4 años y medio sin elecciones" [en los últimos cinco años, Turquía ha vivido 6 comicios] lo que permitirá al Gobierno "concentrase en las reformas económicas y politícas y facilitar las inversiones". En un mensaje a los inversores extranjero, además, prometió que "reforzará la economía" pero respetando "las reglas de la economía de mercado", pues hasta ahora se le había recriminado no escuchar a sus asesores en materia monetaria o financiera y aplicar políticas heterodoxas en un país como Turquía, muy dependiente de los flujos de dinero extranjero.