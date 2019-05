Últimas noticias de Venezuela, en vivo | Leopoldo López se refugia en la Embajada de España

EL PAÍS

Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la liberación de Leopoldo López, en Onda Cero: "Lilian Tintori me envió un WhatsApp ayer diciendo 'Leo está libre. Ya está fuera de casa, con Juan. Se acerca la liberación'. Al segundo me envió una foto. A partir de ahí no hemos podido volver a hablar. No sé dónde están ahora".