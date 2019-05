Últimas noticias de Venezuela, en vivo | España “limitará” la actividad política de Leopoldo López en la Embajada

El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, ha criticado este viernes que el dirigente opositor, Leopoldo López, utilice la Embajada de España en Caracas, en la que se encuentra tras la orden de busca captura, como "base de operaciones" para "alentar un golpe". "No es apropiado, si es un huésped del Gobierno español que las condiciones las ponga él", ha asegurado sobre el hecho de que López atendiera a los medios desde la Embajada. "Es insólito que use la casa del embajador como base de operaciones para alentar un levantamiento militar, después que fracasó su intento del 30 de abril", ha aseverado, en declaraciones a RNE. https://twitter.com/rne/status/1124226091911008256

Ábalos dice que el Gobierno no prevé una intervención de EE UU en Venezuela. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha señalado este viernes que el Gobierno no prevé que haya una intervención de Estados Unidos en Venezuela y ha reiterado que la posición de España es "una vía pacífica que permita en Venezuela convocar elecciones libres". En una entrevista en Los desayunos de TVE, Ábalos ha insistido en que la intención del Gobierno es que el dirigente opositor Leopoldo López siga en la Embajada de España en Venezuela, se mantenga la seguridad de las instalaciones "y no se produzca ninguna intervención sobre la misma".

El Supremo venezolano he emitido su autorización para enjuiciar a Edgar Zambrano , el número dos de la Asamblea Nacional (AN). La institución venezolana ha hecho pública su defensa de Zambrano

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao , consideró como una "mala idea" lo que llamó un intento de golpe de Estado de Juan Guaidó contra Nicolás Maduro . Mourao, exgeneral del Ejército brasileño, dijo que no fue la mejor decisión tratrar de expulsar al presidente del país caribeño y que el movimiento ha resultado algo prematuro . " No creemos que haya luz al final del túnel para Venezuela ", aseguró Mourao, quien ha indicado que Brasilia teme que la crisis en el país latinoamericano desemboque en una guerra civil . Su postura contrasta con la del presidente Jair Bolsonaro , que ha afirmado que el fracaso del levantamiento al que había llamado Guaidó no suponía una derrota y que el Gobierno brasileño tiene información sobre posibles rupturas dentro del Ejército venezolano , lo que podría llevar a una caída del Gobierno de Maduro. (Reuters).

Tras la autorización emitida por el Supremo venezolano para enjuiciar a Edgar Zambrano , el número dos de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó reapareció en su cuenta de Twitter, después de casi un día sin hacer declaraciones. "Un ente que pretende enjuiciar a quien representa la voluntad de 14 millones de venezolanos. Toda Venezuela sabe que el único delito del Vicepresidente de nuestra AN ha sido dar la cara", ha publicado.

López se muestra confiado en que Guaidó recibirá más apoyo por parte de las Fuerzas Armadas. "Estoy convencido que lo vamos a lograr, que estamos más cerca. Va a venir más movimiento del sector militar", señala. El dirigente opositor asegura que ha recibido muchas llamadas de líderes internacionales: "La comunidad internacional no nos va a dejar solos". Y concluye su mensaje pidiéndole a los venezolanos que no pierdan la esperanza: "Tenemos que trabajar todos juntos por el cese de la usurpación".

Leopoldo López desde la Embajada española en Caracas: "Vamos a cumplir esa meta que nos hemos trazado, que es la libertad. En Venezuela, hablar de libertad es hablar de vida o muerte. No tengo ninguna duda de que la libertad es la primera condición para todo lo demás. No vamos a descansar bajo ninguna circunstancia hasta lograr el cese de la usurpación". El dirigente opositor agradece al Gobierno de Pedro Sánchez y a los españoles por brindarle refugio ante la situación judicial que enfrenta. "Este punto de vista es mío, desde ningún ángulo compromete al Gobierno de España", dice y asegura que está en la Embajada en calidad de "huésped" y su intención es seguir así.

España no tiene intención de entregar a Leopoldo López El Gobierno español ha asegurado en un comunicado que no tiene intención de entregar al líder opositor venezolano Leopoldo López tras la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En un comunicado, el Ejecutivo afirma que López, su mujer y su hija de 15 meses se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas en calidad de huésped. (EFE)

Activistas de la organización Code Pink , a favor de Nicolás Maduro, han vuelto a tomar este jueves la Embajada venezolana en Washington . "No a la guerra por el petróleo", "Guaidó no es bienvenido aquí", "paren el golpe", rezaban las pancartas. Los seguidores del presidente del Parlamento también se manifestaron y colocaron sus carteles que acusaban al dirigente chavista de "dictador" y "asesino"(Foto: Efe).

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, ha dicho este jueves que el intento de Juan Guaidó de expulsar a Nicolás Maduro esta semana no fue la mejor idea , según informa Reuters. La declaración contrasta con la postura del presidente Jair Bolsonaro, quien había dicho el miércoles que un levantamiento fallido no significaba la derrota del presidente de la Asamblea Nacional. El jefe de Estado brasileño había reiterado el martes su posición de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela y su intención de buscar junto a los países de la región "la mejor solución para restablecer la democracia".

A pesar de que Juan Guaidó había llamado a sus seguidores a mantener la presión en las calles y a realizar " paros escalonados " desde este jueves "hasta lograr la huelga general", la tensión ha bajado pronunciadamente tras dos días de protestas. El presidente de la Asamblea Nacional no ha vuelto a hablar desde la tarde del miércoles, cuando publicó un mensaje en su cuenta de Twitter denunciando la muerte de uno de los manifestantes. Tampoco ha circulado información sobre cómo debían llevarse a cabo las huelgas convocadas, por lo que hay dudas sobre si se van a producir o no. Informa Florantonia Singer desde Caracas.

El PP de Barcelona critica a la alcaldesa por retirar una tarima en una concentración de protesta contra Maduro. El candidato por el PP a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha criticado que la Guardia Urbana hiciera retirar este miércoles una tarima de una concentración en la plaza de Catalunya por la situación en Venezuela: "Colau dio la mano a Maduro" con esta actuación, ha aseverado. "Ahí lo que se respiraba era libertad y la alcaldesa siempre está con la libertad, pero la suya", ha asegurado este jueves Bou, que ha detallado que el acto pudo celebrarse, aunque sin escenario y con sus promotores hablando con micrófonos desde la plaza. Fuentes municipales han señalado que el acto no fue comunicado y que en estos casos no pueden instalarse elementos en la vía pública. (EP)

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, desmiente "rotundamente" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien afirmó que desde su ministerio le admitieron que fue "un error reconocer" a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. "En cuanto a las hipotéticas conversaciones de no se sabe quién en el Ministerio de Asuntos Exteriores, de no se sabe quién con Podemos, debo desmentirlas rotundamente. No tengo ninguna constancia de que nadie en el Ministerio de Asuntos Exteriores haya hablado con nadie del partido político del señor Iglesias", ha indicado Borrell durante su visita en Jordania. (Efe)

Nicolás Maduro felicita a sus seguidores presentes por celebrar el "día de la clase obrera que ha derrotado nuevamente un golpe de Estado". Al iniciar su discurso, el dirigente chavista vuelve a cargar contra Estados Unidos: "No han podido con Chávez, y tampoco podrán con nosotros". Maduro asegura que han derrotado "un complot" de la derecha. "Se les olvida que hay una poderosa unión cívico-militar que no ha defraudado".

Juan Guaidó no se ha resignado y trata de aumentar la presión contra Nicolás Maduro para provocar una quiebra del régimen chavista en Venezuela. Pese a que la liberación del dirigente opositor Leopoldo López no consiguiera el martes un levantamiento decisivo de la población ni una fractura de los estamentos militares, el presidente de la Asamblea Nacional está decidido a mantener el pulso en la calle de forma indefinida . Este miércoles ha vuelto a llamar a sus seguidores a movilizarse, mientras el oficialismo pretende contrarrestar las protestas de la oposición con una marcha convocada con ocasión del Día del Trabajador. Lo cuenta Francesco Manetto desde Caracas. (Foto: AFP)

Juan Guaidó: "Estamos en el camino correcto. Hoy no hay vuelta atrás, porque vamos con todo. Tenemos un plan país, un proyecto. Ellos representan la muerte, la opción de cambio representa la vida y la vida siempre encuentra su lugar, el alma de Venezuela que no se rinde".

El abogado de Leopoldo López asegura que su cliente cumple los requisitos para solicitar asilo. López se encuentra en la residencia del embajador de España en Caracas en calidad de "huésped" o "invitado" pero, si él quisiera, podría pedir asilo político, según entiende su abogado Javier Cremades. "No lo ha pedido pero podría pedirlo. Ahora mismo eso no ha sucedido, aunque jurídicamente lo puede pedir", ha precisado el responsable de la defensa internacional de López y presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo. En circunstancias tan excepcionales como la suya, y tratándose del que es, considera, "el preso político más importante del mundo en este momento", Cremades ha incidido en que "no habría ninguna dificultad si él lo quisiera hacer", aunque ha puntualizado que "no es su voluntad en este momento". (Efe)