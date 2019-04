La UE asume que es cada vez más probable un Brexit sin acuerdo

El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha advertido este martes en Bruselas que la salida abrupta del Reino Unido del grupo comunitario es cada vez "más probable", después del último rechazo del Parlamento británico a las propuestas alternativas al fracasado plan de Theresa May. Este lunes, la Cámara de los Comunes volvió a bloquear las propuestas de salida. Ni siquiera tuvieron suerte las dos ideas que en un principio contaban con mayor respaldo: ni permanecer en la unión aduanera (lo que supondría un Brexit más suave) ni la posibilidad de un segundo referéndum confirmatorio de lo que al final acabe decidiendo el Parlamento.

La frustración de Bruselas es cada vez es mayor, como subyace en las palabras de Barnier. "Jean-Claude Juncker dijo ayer que la paciencia de la UE está en el límite. Personalmente, como negociador, me queda algo de paciencia", ha comentado esta mañana el negociador jefe de la UE para el Brexit.

A 10 días de la fecha límite fijada por la UE para la salida abrupta del Reino Unido en caso de que no haya acuerdo, el funcionario de la UE ha expuesto tres escenarios posibles. El primero sería el acuerdo alcanzado por Theresa May con la UE o una variante del mismo. El segundo, que no se consiga ningún acuerdo. Y el tercero, que se aplique una prórroga larga. Pero, como ha advertido Barnier, una extensión del artículo 50 requiere "una sólida justificación". En el caso de que Londres pida un retraso prolongado más allá del 22 de mayo, Barnier ha explicado que la UE pediría a cambio unas garantías: ya sea con la celebración de un segundo referéndum o unas elecciones generales.

Mientras la confusión, los desencuentros y el caos imperan en Westminster, la posición de Bruselas es firme. "No olvidemos que para empezar ya tenemos un acuerdo y que fue aprobado por Theresa May, el Gobierno británico, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo el 25 de noviembre pasado. Si el Reino Unido sigue queriendo salir de la UE de una forma ordenada, este acuerdo, este tratado es y será el único". Barnier también ha señalado que si los británicos al final optan por una prórroga larga, esto implicaría su participación en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, por lo que Londres debería nombrar ya a sus candidatos comunitarios.