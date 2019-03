Jubilarse a los 53 o solteras que heredan pensiones… Bienvenidos a Brasil

Quien piense que los sistemas de pensiones son algo ajeno o aburridos es que aún se siente joven. O no conoce Brasil. Hace semanas que las familias, la prensa y el Congreso debaten sobre cómo desactivar la bomba de relojería en que se han convertido las jubilaciones. Un asunto en el que las hijas de militares son las villanas preferidas. Resulta que 110.000 brasileñas disfrutan de una pensión vitalicia heredada de su padre que es compatible con tener un empleo, pero incompatible con tener un marido. Estas solteras cobran una paga mensual de unos 6.000 reales (1.300 euros) en un país donde dos tercios de sus compatriotas se jubilan con seis veces menos: 998 reales, el salario mínimo. Aunque privilegiadas, ellas no son las más privilegiadas si obviamos que no tuvieron que trabajar para disfrutar de ese derecho.