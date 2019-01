España reconocerá a Guaidó si Maduro no convoca elecciones de inmediato

España reconocerá en los próximos días al líder opositor y presidente de la Asamblea venezolana, Juan Guaidó como “presidente encargado” del país si Maduro no accede a celebrar de manera inmediata elecciones con garantías democráticas, según fuentes diplomáticas. Las mismas fuentes señalaron que la duración de este plazo, que en todo caso será muy breve, lo están discutiendo este viernes los embajadores políticos de los 28 para salvaguardar la unidad de la UE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que, "si se constata que no existe la menor voluntad" por parte de Maduro de convocar elecciones, se planterán otras medidas, incluido "el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino para que convoque estas elecciones".

Borrell no ha querido adelantar la duración del ultimátum a Maduro, objeto de negociación en el Comité Político y de Seguridad (COPS), pero ha señalado que será "necesariamente corto" y "muy razonable". Sí ha asegurado que España "no va a remolque de la UE" y que la idea de acompañar la exigencia de elecciones de un plazo concreto se ha planteado "por iniciativa" del Gobierno español. El ministro ha lamentado que, a diferencia de otros países europeos, Venezuela sea un "asunto de política interna" en España, y ha señalado que, en el caso de que no se alcanzara un consenso en la UE, el Gobierno "no se quedaría con los brazos cruzados".

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido conversaciones con la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros dirigentes europeos para llegar a una posición común. Sánchez se reunió el jueves en Davos (Suiza) con los presidentes de Ecuador, Lenin Moreno; Colombia, Iván Duque; y Costa Rica, Carlos Alvarado, quienes le pidieron que liderase en la UE el reconocimiento del autoproclamado presidente interino.

Algunos países, como Reino Unido y Dinamarca, ya se han decantado por el reconocimiento inmediato del presidente de la Asamblea, mientras que otros, como Grecia, se han mostrado más reticentes. España, según las mismas fuentes, apostaba por el reconocimiento inmediato del presidente de la Asamblea controlada por la oposición, pero ha preferido preservar la unidad europea con el ultimátum a Maduro para que convoque elecciones.

Las mismas fuentes recordaron que la UE no reconoció las elecciones presidenciales de mayo pasado en las que Maduro fue reelegido presidente y ninguno de los embajadores europeos acudió a su toma de posición, el pasado día 10. En cambio, la UE ha reafirmado que la Asamblea Nacional presidida por Guaidó es la única institución venezolana que cumple los requisitos democráticos.