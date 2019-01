Casado y Rivera compiten por liderar el apoyo a Guaidó

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con Leopoldo López Gil (izquierda), frente al Congreso. En vídeo, Casado exige a Sánchez el reconocimiento de Guaidó como presidente de Venezuela. Victor J Blanco (GTRES) | atlas

La proposición no de ley del PP ha entrado en el Registro del Congreso a las 10.43 de este jueves. La de Ciudadanos, a las 12.25. Aunque el PP ha tenido que corregir la suya poco después, porque había escrito mal el apellido del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Les bailó el triptongo. Las dos iniciativas reclaman que el Parlamento inste al Gobierno a que reconozca a Juan Guaidó como el legítimo mandatario venezolano. Hay un matiz: el partido de Albert Rivera pide además expresamente la celebración de unas "elecciones legítimas de acuerdo con el orden constitucional de Venezuela", algo que los populares no hacen explícito.

Rivera se ha concentrado esta mañana con el padre de Leopoldo López y varias decenas de opositores frente a las escalinatas del Congreso, mientras Pablo Casado estuvo ayer en la manifestación en la Puerta del Sol de Madrid. Los dos partidos del centro derecha presionan al Gobierno de Pedro Sánchez, a la vez que compiten por liderar el apoyo a la oposición venezolana a Maduro.

Venezuela es uno de los temas populares en la política española. El Gobierno de Nicolás Maduro divide a los partidos en un eje ideológico claro con el PSOE haciendo equilibrios entre sus socios en la izquierda: Podemos, Izquierda Unida y sus confluencias, que apoyan a Maduro; y las formaciones de centro derecha, PP y Ciudadanos, que han respaldado sin ambages siempre a la oposición venezolana. El Congreso de los Diputados se ha polarizado en numerosas ocasiones desde hace años en el debate sobre Venezuela, con iniciativas que sobre todo ha presentado el PP, para incomodidad de Podemos.

Tras la autoproclamación de Guaidó como presidente de Venezuela, PP y Ciudadanos (con importantes lazos con la comunidad opositora venezolana en España) no han tardado en desplegar una ofensiva para que el Gobierno español lidere su reconocimiento. Primero quieren forzar un debate en el Congreso de los Diputados para mandatar al Gobierno a reconocer a Guaidó, pero también llevarán la discusión a otros Parlamentos: el PP, al Senado, donde tiene mayoría absoluta, mientras Ciudadanos presentará iniciativas similares en todos los parlamentos autonómicos y Ayuntamientos donde tiene representación. De momento, Pedro Sánchez ha telefoneado a Guaidó y le ha felicitado por su "coraje", aunque aún no ha habido un pronunciamiento expreso de España sobre su reconocimiento.

Los dos partidos del centro derecha mantienen una posición similar de apoyo a Guaidó, pero Ciudadanos sí que incide a la vez en que el país tiene que celebrar elecciones. En eso está de acuerdo Rivera con el planteamiento del Gobierno de Sánchez. El PP se expresa de forma más ambigua con respecto a la celebración de elecciones, y pide propiciar en Venezuela un "proceso de transición democrática que les lleve a recuperar el respeto a los derechos humanos y a la libertad con una democracia plena", dice el texto de su iniciativa.

La crítica a Sánchez es común en el PP y Ciudadanos por su tardanza en reconocer a Guaidó y por no liderar en el seno de la UE una postura común en favor del reconocimiento. "España no puede estar a la cola de este reconocimiento, no puede permanecer en silencio, por motivos históricos y políticos, sino que tiene que estar a la cabeza", ha reclamado hoy Rivera. "Es de vergüenza nacional que Sánchez, que va a Davos para intentar eludir su responsabilidad en España, sea rehén de los podemitas financiados por la narcodictadura venezolana", ha criticado Casado.

Junto a Rivera, Leopoldo López Gil, padre del líder opositor Leopoldo López, ha dado las gracias a España por su apoyo y ha enfatizado que Guaidó "no ha dado ningún golpe, ni se está autoproclamando, sino que está llenando un vacío de poder por la usurpación de Maduro". López se ha dirigido también al ministro de Exteriores: "No sé qué le pasa a veces al señor Borrell cuando dice que volvamos a un diálogo. Son unos sátrapas los que están en el Gobierno, no son gente decente y no van a celebrar unas elecciones decentes".