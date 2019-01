“Un grupo de corruptos está creando un dictador en Jimmy Morales”

La congresista demócrata Norma Torres se ha convertido en el azote de los corruptos centroamericanos desde Washington, desde donde impulsa la creación de una “lista de corruptos” de Guatemala, El Salvador y Honduras con la que quiere amargarles la vida y los viajes de compras los fines de semana a Miami.

Nacida en un municipio rural de Guatemala hace 53 años, por su origen es también una voz de referencia sobre la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar a la Comisión contra la Impunidad (Cicig) creada por Naciones Unidas. Una unidad de élite de fiscales -de la que España es donante- creada para limpiar Guatemala de corrupción, pero que ha tenido que hacer las maletas en menos de 24 horas a medida que avanzaba en su investigación contra el mandatario y su entorno. El giro autoritario de Morales y la tenacidad de Torres, que atiende a EL PAÍS vía telefónica desde Washington, pueden dejar al país centroamericano sin 640 millones de dólares en ayudas.

Pregunta. ¿Qué opina de la decisión de Jimmy Morales?

Respuesta. Es algo muy serio y un gran paso atrás en la lucha contra la corrupción. El presidente Morales solo tiene el 15% del apoyo del pueblo guatemalteco.

P. ¿Cómo puede actuar el congreso de Estados Unidos?

R. Podemos cortar los fondos. Deben saber que estamos pendientes, que estamos viendo lo que pasa y que no vamos a permitir que siga la corrupción. No podemos seguir apoyando a una Administración de un presidente que no apoya el Estado de derecho, la Constitución y no obedece a los jueces. Y hay senadores y congresistas con mucha responsabilidad en comisiones que nos apoyan.

P. ¿Cuánto dinero son esas ayudas?

R. El año pasado fueron 640 millones de dólares.

P. ¿A dónde va ese dinero?

R. Ha ido destinado a apoyar a la Cicig profesionalizar la policía y el ejército y fortalecer las investigaciones criminales. Guatemala depende mucho de esa ayuda.

P. ¿Cuándo se tomará esa decisión?

R. He tratado de no perder la esperanza, pero realmente vamos a tener que introducir un proyecto de ley para detener esos fondos. Y el Congreso puede hacerlo.

P. ¿Es cuestión de días?

R. Estamos hablando sobre ello. No puedo darle un tiempo concreto , pero las conversaciones se están dando ahora en el Congreso y el Senado.

P. ¿Y gana su propuesta de suspender los fondos?

R. Sí

P. Morales continua desobedeciendo a la Corte de Constitucionalidad que exige el regreso de la Cicig, ¿En qué situación jurídica quedaría Guatemala donde un poder desacata abiertamente a otro?

R. Guatemala entra en periodo muy oscuro porque se va a destruir el trabajo realizado sobre casos muy complejos que involucran al crimen organizado, al narcotráfico, al contrabando de personas. Pero el pueblo ha sido muy claro y ha dicho que no quieren retroceder.

P. La anterior fiscal, Thelma Aldana hablaba de “golpe de Estado técnico”

R. Un golpe de Estado es algo muy serio, de lo que no podemos hablar ahora de manera informal. Pero el presidente Morales se asoció con corruptos para que fueran sus aliados y atacaran a jueces que han hecho un trabajo complicado. Este grupo de corruptos está creando un dictador y un títere manipulado por ellos. Es un gran corrupto y una figura autoritaria que sí entraría en esa conversación.

P. ¿Quién manipula al presidente?

R. En el congreso de Guatemala hay diputados que se han asociado con narcotraficantes o que han financiado campañas con fondos ilícitos. No quiero dar nombres pero ellos son los que desde hace mucho tiempo se han movilizado contra la Cicig y contra Thelma Aldana. Ellos pagaban miles de dólares a un lobby en Washington para operar contra ellos. El Congreso se ha asociado con la Corte Suprema para crear al dictador que quieren.

P. ¿La investigación contra su hijo fue el inicio del enfrentamiento entre Morales y la Cicig?

R. Eso es lo que le dicen quienes lo manipulan. Cuando se observa el tamaño que tienen las acusaciones contra él, su hijo, o su hermano se hace más necesario el trabajo de la justicia para poder clasificarlo en su justa medida. Se ha rodeado de esta gente porque le venía mejor para protegerse y que no salgan sus delitos.

P. Trump ha tuiteado mucho sobre Centroamérica y las caravanas de migrantes pero nada sobre lo sucedido en Guatemala con la Cicig.

R. Trump ha entrado a un periodo de reelección así que usa la política como le conviene. En mi caso he tratado de enviarle el mensaje de que si no miramos lo que sucede en el Triángulo Norte de Centroamérica con la corrupción seguirán las caravanas de migrantes y muriéndose niños en nuestra frontera, pero Trump no pone atención.

P. Los críticos de la Cicig sostienen que el hecho de estar 11 años en el país es un indicador de que ha fracasado en su misión

R. Desde el primer día, el problema de Cicig ha sido los obstáculos que ha enfrentado. Desde que comenzó la investigación por la corrupción de su hijo intentaron detener las investigaciones con distintas estrategias. Quienes dicen eso son quienes han creado los problemas que la Cicig ha tenido que enfrentar en cada investigación. Y estas no han sido fáciles. No involucran a una o dos personas sino que son casos judiciales muy complejos que afectan a muchas personas con mucho poder. Investigar a un congresista, o la familia del presidente no es fácil y necesita tiempo. Ellos utilizan el poder que tienen para parar esas investigaciones y es entonces cuando la Cicig ha tenido problemas.