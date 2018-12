Kim Jong-un: “Estoy dispuesto a reunirme con el presidente de EE UU en cualquier momento”

El líder norcoreano, Kim Jong-un, se mostró este domingo dispuesto a reunirse "en cualquier momento" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para favorecer a la comunidad internacional. Sin embargo, advirtió con adoptar nuevas medidas si se malinterpreta la "paciencia" del régimen de Pyongyang.

"Si Estados Unidos no mantiene la promesa que hizo delante de todo el mundo, no nos dejará otra opción que considerar una nueva vía para salvaguardar nuestra soberanía y nuestros intereses", dijo Kim Jong-un en su mensaje de Año Nuevo. La determinación del líder norcoreano para alcanzar una desnuclearización completa no ha cambiado, pero no tendrá más remedio que buscar "un nuevo camino si EE UU continúa exigiendo a su país una acción unilateral", agregó. En su anuncio, también enfatizó en que deben acabarse las sanciones económicas aplicadas contra Corea del Norte y advirtió de que si en Washington desean un progreso más rápido deben tomar las medidas correspondientes.

Kim Jong-un ha pedido a Corea del Sur que ponga fin a las maniobras militares conjuntas con lo que llamó "fuerzas externas" que involucran activos estratégicos, mientras que las negociaciones multilaterales deben llevarse a cabo para construir un régimen de paz permanente en la península coreana.

Corea del Norte anunció a principios de este año la suspensión sine die de sus pruebas nucleares y de misiles, como parte de una serie de gestos de buena voluntad encaminados a facilitar las negociaciones. Esas iniciativas también han incluido el desmantelamiento de su base de motores de misiles en Sohae y de su centro de ensayos nucleares en Punggye-ri.

En estas negociaciones, EE UU reclama que Pyongyang se deshaga de su programa nuclear de manera irreversible, completa y verificable, y asegura que no accederá a levantar las sanciones internacionales contra el régimen norcoreano hasta que no se haya llegado a ese punto. En cambio, Corea del Norte, que alega que ya ha dado suficientes pruebas de buena voluntad, considera que el proceso debe avanzar mediante gestos recíprocos y reclama que Washington mueva ficha.