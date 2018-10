Trump anuncia que EE UU se retirará de un tratado nuclear clave con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado que Estados Unidos abandonará un histórico tratado de armas nucleares con Rusia firmado en 1987, el llamado Intermediate-Range Nuclear Forces (INF, en sus siglas en inglés, y el acuerdo de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, en su traducción al castellano). Según el mandatario, Moscú ha violado el acuerdo en repetidas ocasiones. "Rusia no se ha adherido al acuerdo. Así que vamos a rescindirlo", ha afirmado Trump a los periodistas en Elko, una ciudad de unos 18.200 habitantes del Estado de Nevada. "Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años. No sé por qué el presidente [Barack] Obama no negoció ni se retiró. Y no vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y salir y hacer armas mientras a nosotros no se nos permite", ha añadido.

Medios estadounidenses habían adelantado estos días que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, ha estado presionando al mandatario para salir del acuerdo, argumentando que Rusia lo ha estado violando al desarrollar un nuevo misil de crucero.

Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron en Washington el 8 de diciembre de 1987 el INF. Lo hicieron el entonces presidente de EE UU, Ronald Reagan, y el secretario general del partido comunista de la URSS, Mijaíl Gorbachov. Meses después, el acuerdo fue ratificado por el Congreso de EE UU y el 1 de junio de 1988 entró en vigor. Entre otras cosas, el tratado eliminó los misiles balísticos y de crucero nucleares cuyo rango estuviese entre los 500 y los 5.500 kilómetros. Tras la firma del INF, EE UU y Rusia eliminaron 2.692 misiles, 846 y 1.846, respectivamente. Fue el primer acuerdo entre ambas potencias para reducir los arsenales nucleares, un paso clave para poner fin a las tensiones de la Guerra Fría.

Este sábado, precisamente, Bolton ha partido hacia Moscú, donde espera reunirse con altos cargos del Gobierno de Vladimir Putin. "Nosotros somos los que nos hemos mantenido en el acuerdo y hemos respetado el acuerdo, pero desafortunadamente Rusia no lo ha respetado, por lo que vamos a rescindirlo, vamos a retirarlo", ha insistido Trump. Esa decisión, de llevarse a cabo, supondrá una brusca ruptura con la política de control de armas nucleares de Estados Unidos. Además, algunos medios estadounidenses también han informado de las intenciones de Bolton de bloquear la extensión de otro tratado con Rusia, el New Start, que se firmó en 2010 y que expirará en 2021.

A preguntas de los periodistas, Trump ha dicho que Estados Unidos "tendrá que desarrollar esas armas". "A menos que Rusia venga a nosotros y China venga a nosotros y todos vengan a nosotros y nos digan: 'Seamos inteligentes y no desarrollemos esas armas", ha declarado el mandatario. "Pero si Rusia lo está haciendo y si China lo está haciendo y nos adherimos al acuerdo, eso es inaceptable", ha insistido.