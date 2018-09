Enmienda total a la globalización

El 'América primero' con el que Donald Trump se catapultó a la Casa Blanca mutó rápidamente en un 'América a solas', pero este martes en la sede de las Naciones Unidas, el giro aislacionista del presidente de EE UU se elevó a la máxima potencia. En su discurso de algo más de media hora, el republicano lanzó una bomba de racimo sobre prácticamente cualquier organismo internacional del que forma parte, desde la propia ONU a la OTAN, pasando por la Organización Mundial del Comercio, el Tribunal Penal Internacional o el Consejo de Derechos Humanos. “Rechazamos la ideología de la globalización y abrazamos la doctrina del patriotismo”, dijo ante los representantes de casi 200 países.

Estas 12 palabras resumen una “doctrina Trump” que significa no solo una nueva era para Estados Unidos, donde el legado internacional de Barack Obama empieza a parecer una foto en color sepia, sino un cambio radical del orden mundial. “Solo vamos a dar ayuda internacional a aquellos que nos respetan y que, francamente, son nuestros amigos”, dijo durante el discurso. En agosto, la Casa Blanca ya decidió recortar todas sus aportaciones a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

Trump lanzó además una advertencia que puede poner en apuros a la propia ONU. Dijo que estaban trabajando en cambiar el sistema de aportaciones para que una mayor parte de los fondos se distribuya de forma voluntaria, y no prefijada, de forma que “los recursos se puedan destinar a programas con mejor historial de éxitos”.

El presidente de Estados Unidos también cargó con dureza contra la inmigración irregular, uno de sus grandes caballos de batalla y también de sus principales bazas electorales. “La inmigración ilegal financia redes criminales, bandas despiadadas y tráfico de drogas. La inmigración ilegal explota a la población vulnerable y castiga a ciudadanos que trabajan muy duro, produciendo un círculo vicioso de crimen, violencia y pobreza”. En este sentido, avanzó que EE UU no participará en el Convenio Global sobre Migración, una suerte de marco de referencia sobre migración que desde 2016 se prepara bajo el auspicio de la ONU. “La inmigración no debe gestionarse desde un órgano internacional que no rinde cuentas ante los ciudadanos del país”, avanzó Trump.

Estados Unidos, recordó, tampoco dará ningún apoyo al reconocimiento del Tribunal Penal Internacional, el cual, dijo, “no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad”. “Nunca someteremos la soberanía de América a una burocracia no electa y que no asume responsabilidades”, recalcó. También arremetió contra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que calificó de “vergüenza” para la institución, y aseguró que no volverán al organismo hasta que se reforme.

Trump ha cambiado el orden global a dentelladas desde que llegó a la presidencia, rompiendo el pacto nuclear con Irán, provocando una incalculable tensión al trasladar la sede de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén o renegando del acuerdo climático de París. Este martes dejó claro que esa fractura crecerá.

En el tiempo de descuento, también atacó a la OPEP, la organización de países exportadores de petróleo. “La OPEP y las naciones de la OPEP están, como es habitual, estafando al resto del mundo, y no me gusta. A nadie debería gustarle”, espetó.