Un detenido por amenazar de muerte a periodistas del ‘Boston Globe’: “Sois los enemigos del pueblo”

La edición de 'The Boston Globe' del pasado 15 de agosto.

La policía federal de Estados Unidos ha detenido este jueves a un hombre en California sospechoso de haber realizado llamadas amenazantes a la redacción de The Boston Globe después de que este periódico lanzara una campaña para protestar contra los insultos del presidente Donald Trump contra a prensa. En las llamadas, el sospechoso utilizaba el mismo lenguaje que el presidente, como la expresión “enemigos del pueblo”. Trump ha utilizado esas palabras de nuevo este mismo jueves en un tuit.

Desde el principio de su entrada en política, Trump llama a los periodistas deshonestos, mentirosos y desagradables. Sus seguidores, animados por él, acosan e insultan a los periodistas que cubren sus mítines en directo. Esa situación solo ha ido a peor tras llegar a la presidencia. El pasado 10 de agosto, el diario de Boston organizó una campaña para protestar por las expresiones denigrantes que el presidente de Estados Unidos utiliza contra la prensa.

Pero el presidente además ha utilizado la expresión “enemigos del pueblo”, de resonancias totalitarias, para referirse a la prensa crítica. Más de 300 periódicos se sumaron a la iniciativa del Globe y el jueves 16 de agoto publicaron editoriales defendiendo la libertad de prensa y advirtiendo del peligro de atizar la violencia contra los periodistas. El pasado 20 de julio, el editor de The New York Times, A. G. Sulzberger, advirtió a Trump de que sus palabras incitaban a la violencia durante una reunión cara a cara con el presidente en la Casa Blanca.

En el informe policial remitido por el FBI al juzgado se detalla que la redacción del Globe empezó a recibir llamadas amenazantes poco después de poner en marcha esa iniciativa. La primera llamada que aparece transcrita en el informe es del 13 de agosto, cuando el sospechoso, un hombre, dijo por teléfono: “¿Cómo te huele el coño hoy, fresco y rico? Vamos a mataros a dispararos a todos en la cabeza, hijos de puta, mamones del Boston Globe. Disparar a todos y cada uno”.

El 16 de agosto, la misma voz llamó a la redacción para decir: “Sois los enemigos del pueblo y os vamos a matar a todos y cada uno. ¿Por qué no llamas a los federales, eh? ¿Por qué no llamas a Mueller? A lo mejor él puede ayudarte, colega. ¿Sigues ahí, maricón? ¿Qué, vas a rastrear mi llamada? ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? No vas a hacer una mierda. Voy a pegarte un tiro en la cabeza hoy a las cuatro de la tarde”. Esta es la primera vez que el sospechoso utiliza las palabras exactas de Trump y además se refiere a Robert Mueller, fiscal especial que dirige una investigación sobre la posible connivencia entre la campaña de Trump y la trama rusa para influir en las elecciones.

Hubo un total e 12 llamadas de este tipo. En otra, el sospechoso repetía la expresión “enemigos del pueblo” y decía: “Mientras sigáis atacando al presidente de Estados Unidos debidamente elegido , y continuéis con vuestras acciones traidoras y sediciosas, seguiré amenazando, acosando y perturbando al Boston Globe, propiedad del New York Times (el Times vendió el Globe en 2013) y a otros medios de noticias falsas”. La expresión “noticias falsas” es como se refiere Trump a cualquier cobertura negativa sobre él.

El sospechoso de hacer estas llamadas se llama Robert Darrell Chain, tiene 68 años y residía en Encino, una localidad del norte de Los Ángeles, donde fue detenido. El informe del FBI asegura que se han encontrado a su nombre “varias armas de fuego” y en mayo de este año compró una carabina de 9 milímetros. Fue detenido sin oponer resistencia. Está previsto que se presente ante un juez federal en Los Ángeles en mismo jueves para ser después trasladado a Boston.