Telegram revelará datos de sospechosos de terrorismo cuando haya un fallo judicial

El servicio de mensajería Telegram se ha mostrado este martes dispuesto a revelar a los servicios secretos los datos de sospechosos de terrorismo si hay una decisión judicial de por medio. "Si Telegram recibe una decisión judicial que confirme que usted es sospechoso de terrorismo, entonces podemos hacer pública su dirección IP y su número de teléfono. Hasta ahora eso no ha pasado", ha anunciado la compañía en un comunicado sobre su política de confidencialidad.

La Justicia rusa ordenó el pasado abril el cierre de Telegram después de que el servicio de mensajería se negará a entregar al Servicio Federal de Seguridad (FSB) los códigos de cifrado de los mensajes de sus usuarios. La legislación rusa obliga a los proveedores de servicios de mensajería a desvelar, a petición de las autoridades, las claves para decodificar las comunicaciones de sus usuarios.

Telegram, sin embargo, no entregará a los servicios secretos las claves para decodificar las comunicaciones entre sus usuarios —otra de las demandas del FSB—. "No estamos hablando de las comunicaciones, algo que es importante. Hablamos de aportar datos sobre la dirección IP y los teléfonos. Las comunicaciones siguen como estaban, son inviolables. No vamos a revelar ninguna llave ni ninguna comunicación, ni siquiera de manera individual", ha explicado Pável Chíkov, abogado de la compañía.

Esta medida, sostiene Chíkov, no es una "concesión" a las autoridades, sino un intento de encontrar un equilibrio entre la nueva política de confidencialidad de las comunicaciones privadas y los intereses de la seguridad nacional. Para él, la decisión es consecuencia de "un año de antagonismo entre Telegram y las autoridades". A partir de ahora, la nueva política de confidencialidad "facilitará la labor de los órganos de seguridad a la hora identificar al usuario".

Telegram ha sido utilizado en varias ocasiones por miembros del ISIS. En noviembre de 2015, la compañía pidió ayuda a los usuarios para localizar las cuentas de terroristas. Fuentes de la aplicación aseguran que en los últimos años se han cerrado decenas de canales del ISIS para distribuir propaganda en más de 10 idiomas.

Telegram en Rusia

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, exiliado en el Reino Unido, ha explicado que las nuevas medidas de la compañía no afectan a Rusia, ya que allí está bloqueado el servicio. Sin embargo, afirma que responden a los cambios en la legislación vigente en la Unión Europea sobre protección de datos personales.

Pese a que la compañía haya tomado esta medida, Dúrov no cree que las autoridades rusas vayan a desbloquear el servicio de mensajería. "En Rusia a Telegram no le exigen el número y el IP de los terroristas por decisión judicial, sino que piden algo totalmente distinto: acceso a las comunicaciones de todos los usuarios", ha contado a la radio independiente Eco de Moscú.