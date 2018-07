Niños migrantes detenidos cuentan sus penurias: maltratos, frío extremo y agua en mal estado

Brandon S., un niño guatemalteco de 14 años, fue separado de su madre y uno de sus hermanos tras cruzar la frontera entre México y EE UU. Lo trasladaron al mismo centro de detención en San Ysidro (California) y coincidían a la hora del almuerzo. Brandon sobre todo recuerda el frío atroz y que solo tenía una manta. “Las luces en la habitación son muy brillantes y están encendidas todo el día y la noche. No hay ventanas al exterior, por lo que no sé qué hora es”, cuenta en uno de los escritos de la demanda.

Ruth, una hondureña de 32 años, viajó a EE UU con su hijo de siete. “Vinimos a EE UU por la violencia. Mi padrastro es miembro de una pandilla y él y otros pandilleros trataron de violarme”, cuenta. Tras ser detenidos, fueron trasladados a un centro de inmigración en Hidalgo (Texas) y allí la separaron de su hijo. “Me dijeron que no podía estar conmigo. Yo les dije que tenía fiebre y los oficiales me dijeron que eso no era una enfermedad”, explica. En su celda, había entre 30 y 40 mujeres y niños de menos de seis años. “Los niños no podían dormir por el frío. Lloraban todo el rato”, agrega. El agua que les dieron era de “mala calidad y tenía demasiado cloro”. Varios de los niños tosían y vomitaban. No recibieron medicinas.