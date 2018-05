El hotel Trump en Washington duplica en negocio a Mar-a-Lago

Todo es una realidad a medias con Donald Trump, empezando por sus cuentas. El documento de 92 páginas publicado con su declaración financiera identifica que el empresario convertido a presidente de Estados Unidos tiene relaciones con una red integrada por 565 empresas, obtiene ingresos por cientos de vías diferentes y acumula deudas con una decena de acreedores. Lo que omite es cuánto gana, lo que impide saber realmente lo que llega a su bolsillo y cómo.

Trump se niega a hacer pública su declaración de impuestos, así que este es el único documento a mano para hacerse una idea de quién le paga, a quién paga y por dónde pueden llegar los conflictos de interés. Empezando por lo que tiene más cerca, el Trump International Hotel en Washington le generó el año pasado 40,4 millones de dólares en ingresos. Es el doble de lo reportado en el anterior informe, pero aquel cubría solo siete meses desde el corte de la cinta.

A simple vista no parece que ser el primer multimillonario que se instala en la Casa Blanca le esté dando un empujón fuera de lo normal al negocio, aunque sí es evidente que lo sostiene. Al ser una empresa familiar, la organización Trump no está obligada a publicar sus cuentas. La declaración de impuestos del magnate, sin embargo, permitiría entender cuánto gasta y sus artimañas contables.

Seis corporaciones entran en la categoría más alta de la lista por ingresos. Son las que generan una cifra de negocio que supera los cinco millones de dólares anuales. Ahí entra la Trump Tower, un edificio de oficinas en la Sexta Avenida en Nueva York y el rascacielos en Chicago. Lo que tampoco detalla el documento es la suma que le pagan inquilinos como Gucci o el Industrial & Commercial Bank of China, que ocupan espacios en su icónico edificio en Manhattan.

Ser el hombre más poderoso del mundo no parece tampoco haber disparado el negocio en los clubs de golf con su insignia. El cambio, de hecho, es mínimo a partir de la información disponible. Los ingresos globales rondaron los 221,9 millones. La cifra excluye los dos que opera en Dubai, sobre un total de 17 que llevan su nombre. En el informe anterior la cifra de negocio ascendió a 287,8 millones, pero el periodo que cubría entonces era tres meses y medio más largo.

El campo de golf en Mar-a-Lago, en Florida, que el propio Trump llama la Casa Blanca de invierno, tuvo ingresos de 25,1 millones frente a 37,2 millones un año antes. Y eso pese a que la tarifa para ser miembro se duplicó a 200.000 dólares cuando el empresario ganó las elecciones. De nuevo, como en el caso del hotel en Washington o de los rascacielos en Manhattan, el presidente no está obligado a decir con quién hace negocio o si el que pasa por ahí es un donante.

Derechos de autor

Trump también genera ingresos con los derechos de autor. The Art of the Deal, el libro en el que da consejos para tener éxito en los negocios, le aportó el año pasado hasta un millón de dólares. Es una máquina de hacer dinero si se piensa que se publicó hace 30 años. How to Get Rich le aportó hasta 50.000 dólares mientras que Think like a Billionaire no llegó a los 5.000 dólares. The Art of the Comeback, Why We Want You y Think Big and Kick Ass, menos de 200 dólares.

El presidente debe precisar también cuánto debe, aunque de nuevo puede hacerlo parcialmente. El total asciende a 480,35 millones de 16 préstamos de nueve acreedores. Incluye 175 millones a Deutsche Bank y 150 millones a Ladder Capital, una firma de inversión inmobiliaria. El fiscal especial que investiga la interferencia rusa en las elecciones solicitó información sobre estos préstamos, que adoptaron múltiples formas. Se cita a Bank of New York Mellon, por cinco millones.

El valor total de sus holdings tampoco está claro, porque utiliza horquillas muy amplias y genéricas, como al hablar de los ingresos. La lista incluye 24 activos que superan los 50 millones de dólares. El ejemplo más evidente es el de la Trump Tower, que excluyendo la deuda se estima valdría 250 millones. La revista Forbes estima que solo estos activos darían un patrimonio a Trump próximo a los 2.750 millones, frente a los 1.200 millones que sugiere el informe.

El documento con la declaración financiera de Donald Trump también revela que la primera dama de Estados Unidos obtuvo hasta un millón de dólares gracias a los royalties que le paga la agencia Getty Images por el uso de su imagen. Melania Trump cuenta con decenas de fotografías posando en la Trump Tower, cuyos derechos están gestionados por Getty. Cualquiera que quiera utilizarlas debe contactarlos para obtener la luz verde, a cambio de una comisión.