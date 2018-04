Piñera retrocede en la nominación de su hermano como embajador de Chile en Argentina

Nueve días después de haber nominado a su hermano como embajador de Chile en Argentina, el presidente chileno, Sebastián Piñera, este sábado desistió de la designación. Luego de que la oposición llevara el caso a la Contraloría acusando nepotismo, que el gobernante paralizara el nombramiento antes de la gira de esta semana a Buenos Aires y que el propio contralor señalara que el caso podría resolverse en seis meses, el Gobierno emitió esta tarde un comunicado firmado por Piñera donde se señala: “En el mejor interés del país, el nombramiento del embajador de Chile en Argentina es urgente y no es compatible con los tiempos estimados por la Contraloría".

El presidente pretendía que su hermano, el economista Pablo Piñera, liderara una de las delegaciones diplomáticas de mayor importancia para el país. Pero luego de las acusaciones de la oposición, que pidió el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, el presidente a horas del viaje de Argentina del pasado miércoles decidió postergar el nombramiento, a la espera de una resolución oficial del organismo. Su hermano no fue parte de la comitiva oficial chilena que aterrizó en Buenos Aires y el reconocimiento del contralor sobre los extensos plazos para un pronunciamiento terminaron de convencer a Piñera y a su Gobierno de la inconveniencia de la designación. Algunos dirigentes del propio oficialismo, como el senador Felipe Kast, reconoció que el episodio fue un error político.

En su comunicado de esta tarde, el presidente repitió que su hermano tenía las cualidades profesionales para ocupar el cargo. “Reitero mi convicción que Pablo Piñera reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina y cumple con todos los requisitos legales para ser designado en dicho cargo”, indicó el mandatario chileno. “En consecuencia, en mi opinión, aquí no ha existido ningún acto de nepotismo, ni mucho menos, descuido del interés público, pues su nombramiento no obedecía al hecho de ser mi hermano ni a ningún interés particular, sino solo a un legítimo interés público”.

La decisión de Piñera con el paso de las horas se fue haciendo insostenible. No solo porque incluso parte del oficialismo consideró que se trataba de un error, sino porque el debate sobre el nepotismo marcó la agenda política de la semana. Durante su viaje a Argentina, donde junto al presidente Macri relanzaron las relaciones entre ambos países, la prensa local le consultó por su primo Andrés Chadwick Piñera, actual ministro del Interior. “Ha sido diputado, senador, ministro del Gobierno anterior, de vasta trayectoria y capacidad. Y está ahí no por ser primo mío”, contestó el chileno a Clarín. “Yo tengo más de cien primos y hay uno solo que está en el gabinete”.

Es uno de los pocos triunfos políticos que ha tenido la oposición desde que arrancó este Gobierno, el 11 de marzo pasado. Derrotada en las elecciones de 2017, sin liderazgos ni con un diagnóstico acabado sobre el fracaso en las urnas, es un sector que está lejos de recomponerse. La centroizquierda que gobernó Chile los primeros 20 años de democracia está quebrada. La Democracia Cristiana pasa por una grave crisis, que incluye la renuncia de algunos de sus dirigentes simbólicos, y el Partido Socialista se debate entre recomponer la socialdemocracia o virar hacia el Frente Amplio de izquierda. “Piñera se vio obligado a cumplir la ley”, indicaron los socialistas en un comunicado.

Al regresar al país luego de su gira a Argentina y Brasil, el presidente chileno indicó se reunió este sábado con su hermano para comunicarle que había desistido del nombramiento. El Gobierno, agregó Piñera, ha “iniciado las gestiones para la designación del embajador de nuestro país ante la República hermana de Argentina”.