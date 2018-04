Piñera inicia su gira en Argentina en medio de acusaciones de nepotismo

La primera visita oficial de Sebastián Piñera a Argentina en este segundo mandato arranca este miércoles en medio de una polémica por el nombramiento del embajador en Buenos Aires. El Gobierno que tomó posesión en marzo, anunció la semana pasada que el presidente había elegido a su hermano, Pablo Piñera, para liderar una de las delegaciones diplomáticas de mayor importancia para el país. Después de las acusaciones de nepotismo de la oposición, que pidió un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, el presidente, a horas del viaje a Argentina, decidió postergar el nombramiento, a la espera de una resolución oficial del organismo. Su hermano, informó La Moneda, no será parte de la comitiva oficial chilena que aterrizará este miércoles en Buenos Aires.

Según un grupo de diputados socialistas y comunistas, el nombramiento de Pablo Piñera infringe el principio de probidad del artículo 8 de la Constitución. El presidente, en un comunicado firmado por él este mismo martes, señaló: “Por respeto a la institucionalidad vigente, me parece prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría frente al requerimiento antes mencionado, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento”. El jefe de Estado en su escrito reiteró las cualidades profesionales que, según estima, tiene su hermano para ocupar el cargo.

“Yo tiendo a pensar que es otro gesto de afecto más del presidente hacia la Argentina”, indicó Macri

“Chile necesita un embajador en Argentina que reúna un vasto conjunto de condiciones”, señaló el presidente chileno, que destacó de Pablo Piñera su “sólida formación académica y amplia experiencia en el sector público, privado y en temas de relaciones internacionales”. Por tales atributos, indicó, fue designado por los expresidentes de centroizquierda Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en cargos públicos como subsecretario de Hacienda, consejero del Banco Central o gerente general del Banco del Estado. “En consecuencia, estoy convencido que reúne todas las condiciones necesarias (…) En mi opinión, aquí no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, si no sólo a un legítimo interés público”, sostuvo Piñera.

Algunos de los ministros de Relaciones Exteriores de los Gobiernos de la Concertación (1990-2010), como el democristiano Alejandro Foxley, defendieron el nombramiento del economista de 67 años que militó durante décadas en ese partido y que no es embajador de carrera. Pero incluso desde el propio oficialismo se reconoció que la designación del presidente, aunque es parte de sus atribuciones, representó una equivocación. “Fue un error político”, señaló el senador Felipe Kast, uno de los líderes del partido oficialista Evópoli.

Eduardo Engel, que fue presidente del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, que Michelle Bachelet formó después de los escándalos de financiación irregular de la política, explicó que es legítimo que parientes puedan hacer carrera en el servicio público en distintos ámbitos sin que dependan unos de otros y que, de tomar medidas excesivamente estrictas, “podría pagarse un costo alto al alejar a personas valiosas”. El analista y doctor en Economía dijo al diario El Mercurio, sin embargo, que para contratar familiares de una autoridad debería llevarse adelante un proceso de selección “mucho más exigente” y que, aunque tiene “muy buena opinión” de Pablo Piñera, “lo relevante aquí es que es el hermano del presidente”. “Siendo así, no es bueno que ocupe un cargo sin que exista un concurso transparente de por medio”.

La sociedad chilena, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, se encuentra menos tolerante ante este tipo de situaciones. En los gobiernos democráticos, varios presidentes nombraron a parientes en puestos del aparato público.

La nominación de su hermano fue interpretada por algunos sectores como un gesto de Piñera al presidente Mauricio Macri, con quien tiene una estupenda relación personal y afinidad política. El propio jefe de Estado de Argentina le dio su respaldo público a su par chileno. “Yo tiendo a pensar que es otro gesto de afecto más del presidente hacia la Argentina… Es una decisión de nuestros hermanos chilenos y siempre son bienvenidos”, indicó Macri este martes, en una entrevista con El Mercurio desde Quinta de Olivos.

Piñera aterrizará este miércoles en una gira que se prolongarádos días, ya que el viernes llegará a Brasil. La agenda en Buenos Aires contempla firma de acuerdos de libre comercio y mayor integración física entre ambos países, que posibiliten la salida de productos argentinos por el Pacífico.