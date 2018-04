La confirmación de Pompeo da alas al giro radical de la política de EE UU

El jefe del Pentágono, Jim Mattis, afirmó ayer en el Congreso que fuerzas especiales del Ejército francés se han desplegado en las últimas dos semanas en Siria para ayudar a Estados Unidos en su lucha contra el grupo terrorista autodenominado como Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). El refuerzo se conoce al día siguiente de que finalizara la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, a Washington, donde ha destacado la química personal con Donald Trump así como su divergencia política en asuntos como el cambio climático, el acuerdo nuclear con Irán o las guerras comerciales.

En Siria sin embargo, ambos países han colaborado. El pasado 14 de abril Francia, Reino Unido y EE UU bombardearon de forma conjunta centros de producción y almacenaje de armas químicas del régimen de Bachar el Asad en represalia por el ataque químico contra la población civil, que El Asad niega. “Los franceses nos reforzaron en Siria con fuerzas especiales en las últimas dos semanas”, dijo Mattis en una audiencia en el Senado. Trump desea abandonar Siria, aunque sin plazo. Mattis admitió que no hay planes al respecto en este momento. También apuntó que la Administración no tiene una decisión tomada todavía sobre liquidar o no el pacto con Irán. En línea con lo que argumenta el presidente Trump, el secretario de Defensa considera que Teherán está aprovechando los términos actuales del acuerdo “para desarrollar su programa nuclear”.

El pacto de 2015, auspiciado en su día por Barack Obama, limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.