Más de 500 diputados británicos, franceses y alemanes piden a Trump no abandonar el acuerdo con Irán

Más de 500 diputados de Reino Unido, Francia y Alemania han remitido este jueves una carta a sus homólogos estadounidenses para que persuadan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para seguir en el acuerdo nuclear con Irán de 2015. En una misiva conjunta publicada por los diarios The Guardian, Der Spiegel, The New York Times y Le Monde han instado a la Casa Blanca a reconsiderar la decisión tomada por Trump de abandonar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, alcanzado en julio de 2015 tras más de una década de negociaciones, antes del 12 de mayo.

El pasado enero el presidente Trump amenazó con abandonar el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, si no se modifica el documento que EE UU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania firmaron con Teherán en 2015. En aquel documento, que fue exhibido como un trabajoso éxito de la diplomacia conjunta ruso-occidental, Teherán se comprometió a no fabricar plutonio militar y a reducir sus reservas de uranio enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Trump dio un ultimátum de 120 días el pasado 12 de enero a sus aliados en Europa para que negocien con él antes del 12 de mayo un acuerdo suplementario que corrija los "defectos" de ese pacto multilateral. Aseguró que, de lo contrario, su país se retirará del acuerdo. Los parlamentarios afirman que la salida de los Estados Unidos de ese acuerdo tendría "consecuencias fatales" y defendieron que Irán "cumple con sus obligaciones en virtud del tratado", conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA por sus siglas en inglés).

El acuerdo nuclear adoptado entre e Teherán y el grupo 5+1 —Rusia, China, Reino Unido, EE UU y Francia más Alemania— supone una reducción sustancial de las capacidades nucleares de Irán a cambio del levantamiento parcial de las sanciones y entro en vigor en enero de 2016. "El impacto a corto plazo de este paso pondría a fin a los controles del programa nuclear de Irán, lo que podría derivar en una nueva y devastadora fuente de conflicto en Oriente Medio", han escrito los diputados de estos tres países europeos.

Las más relevantes autoridades iraníes comunicaron el pasado febrero a la UE que no están en disposición de renegociar un acuerdo nuclear que ya costó mucho asumir en su día, que gran parte de la población local tampoco aceptó entonces porque lo consideró muy negativo y porque defienden que ellos han cumplido su parte en ese compromiso y la otra no. Desde la presidencia iraní se comunicó incluso que asumir esa cesión les acarrearía costes electorales que no pueden ni quieren digerir.

Según han apuntado los diputados europeos en la misiva, las consecuencias a largo plazo de la rotura del acuerdo serían muy graves, pues causaría un gran daño "a la credibilidad de los firmantes como socios en las negociaciones internacionales y, en general, a la diplomacia como herramienta para garantizar la paz y la seguridad". "Dejar el acuerdo disminuiría el valor de todas las promesas y amenazas que nuestros países hacen", han escrito los parlamentarios. También han sostenido que, si se rompe el acuerdo, sería "casi imposible" construir otra gran coalición basada en sanciones contra Irán.