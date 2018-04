La basura de Moscú provoca una oleada de protestas en las ciudades aledañas

P.B./Volokolamsk

“Estamos restaurando nuestro Kremlin y nuestras iglesias y tenemos monumentos que enseñar. Queremos que nos incluyan en la ruta del Anillo de Oro, pero ese olor mata la posibilidad de que vengan los turistas”, dice a este periódico el alcalde Piotr Lázarev, según el cual las manifestaciones contra la basura en su ciudad sacaban a la calle a un máximo de 200 personas hace un año y ahora sacan a varios miles.

“Hemos notado el problema del vertedero sobre todo en este último año y lo más importante es que no nos dicen qué basura nos traen y no nos dan garantías. Cuando hay una fuga, los ciudadanos que conocen mi número de teléfono me avisan, y soy yo el que llamo al servicio de emergencias y los servicios sanitarios del distrito y ellos son los que deben reaccionar para evitar una catástrofe”.

Los habitantes de Volokolamsk subrayan que no se interesan por la política y que lo único que quieren es aire puro. Pero la política se mete en sus vidas, como demuestra la detención de Artiom Liubimov y del grupo de activistas que el domingo por la tarde organizaron una columna de coches en dirección a Moscú. En la estación de tren de Volokolamsk, un contingente de policías de uniforme apostados frente a todas las puertas del tren y dirigido por unos individuos de paisano, revisa los documentos de los periodistas que han llegado a la ciudad para asistir al mitin e incluso intentan hacerles subir a un autobús. Los policías, no obstante, desisten en su intento cuando los periodistas exigen que expliquen claramente las razones de su “invitación”.