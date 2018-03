Mueren 37 personas en un incendio en un centro comercial de Siberia

Al menos 37 personas han muerto tras un fuerte incendio este domingo un centro comercial en la ciudad de Kémerovo, en la región rusa de Siberia. "Tras el incendio, recibimos once avisos sobre la desaparición de dieciséis personas. Tres niños han sido encontrados", dijo un portavoz de la Policía local, citado por la agencia RIA Nóvosti.

Los bomberos llevan horas el incendio que ha dejado también numerosos heridos. En las labores de extinción participan más de 230 efectivos y 50 vehículos. Las autoridades sospechan que el fuego se originó en una de las salas de cine, ubicada en la cuarta planta del centro comercial, y de ahí se propagó al resto del establecimiento.

Las llamas consumieron también el zoo, situado en la tercera planta del edificio, donde había unos 200 animales, entre conejos, hámsters, puercos, erizos, ardillas, mapaches y zorros. "Lo más probable es que no se haya salvado nada", declaró una de las empleadas del zoo, quien agregó que "no había posibilidad de abrir las jaulas". De acuerdo con datos preliminares, en el edificio no se activó la alarma antiincendios, por lo que las personas que se encontraban en él se percataron del fuego solo cuando un humo denso inundó el centro.