El Congreso de Argentina aprueba la reforma de las pensiones en medio de graves disturbios

Mar Centenera, Buenos Aires

"Todos seremos jubilados", "No al recorte previsional", "Basta de estafar a los jubilados", podía leerse en algunas pancartas de las decenas de miles de personas que este lunes salieron a las calles de Buenos Aires para rechazar la reforma del sistema de pensiones impulsada por Mauricio Macri. "Esta reforma no va a pasar, vayamos todos a la huelga general", "Oh oh oh, sos ladrón, Macri, sos ladrón", cantaban las columnas de manifestantes de camino al Congreso, donde los diputados votan hoy el proyecto de ley. Pero sus mensajes quedaron opacados por la violencia desatada en la cabecera de la movilización, en medio de la plaza frente al Congreso.

La policía aguantó bajo sus escudos los piedrazos y petardos que lanzaban los manifestantes contra ellos durante poco más de una hora. La tensión estalló al conocerse que el Gobierno tenía el número de legisladores suficientes para debatir la reforma. Frente a las piedras, la policía comenzó a reprimir con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma. El avance policial no hizo más que calentar los ánimos y la plaza se convirtió en el escenario de una batalla campal, mientras las ambulancias iban y volvían con heridos y el aire se tornaba irrespirable.

Casi dos horas después del inicio de los disturbios, gran parte de la movilización pacífica parecía ajena a lo que ocurría centenares de metros más arriba y ante el colapso de las redes de telefonía móvil la pregunta más repetida era: "¿Y dentro? ¿Se ha suspendido la sesión?". La decepción se dibujaba en sus caras al saber que los diputados mantenían el debate. "No tienen vergüenza de quitar a los que menos tienen. Subió el precio de todo y ahora nos quieren recortar el sueldo", se lamentaba Josefina Snead, jubilada de 84 años. Cerca de ella, Marisa Parrera, de 70, se quejaba de que han reducido el número de medicamentos incluidos en la cartilla de la seguridad social y su precio se ha disparado "hasta un 200% en dos años".

Con el paso de las horas, la violencia se extendió también a calles cercanas y numerosos participantes de la marcha, asustados y afectados por los gases, optaron por retirarse, al menos durante unas horas. "Los gases la hicieron vomitar, nos vamos porque se puso muy feo, pero vamos a volver", decía Emilia, una joven de 21 años, que se alejaba de allí mientras sostenía por la espalda a una amiga.