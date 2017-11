Maduro afirma que España teme a “una revolución de los pueblos oprimidos”

Aunque sin mencionarlo, el régimen venezolano de Nicolás Maduro no ha perdido la ocasión de referirse a la cruzada independentista de Cataluña durante la celebración del centenario de la Revolución Bolchevique.

Sus altos jerarcas han querido celebrar esa fecha con una caminata que culminó en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo, y una programación alusiva, repleta de propaganda, que obvia las atrocidades cometidas durante los setenta y cuatro años del régimen soviético, como un sentido homenaje a uno de sus ejemplos inspiradores. Al finalizar esa caminata Maduro tomó la palabra para cargar contra el gobierno de Mariano Rajoy. “Las campañas de manipulación en España contra Venezuela transmiten veneno. Nos tienen miedo. Temen que en ese país ocurra una revolución popular profunda y esos pueblos explotados y oprimidos de España se alcen contra el poder de la burguesía y la oligarquía española”, declaró.

Maduro se ha sentido especialmente agredido luego de conceder una entrevista a Jordi Evole, del programa Salvados, que trasmite La Sexta. A esa supuesta “campañas de manipulación” obedecen, en su criterio “la dureza” con la que lo entrevistó Evole recientemente en Caracas. “Fui tratado como un preso de Guantánamo”, declaró el lunes.

El régimen le está dando mucha publicidad a la emisión de Salvados, pautada para el domingo. Maduro se ha declarado seguidor del programa, y dijo verlo en compañía de la Primera Dama (primera combatiente en la jerga gubernamental) Cilia Flores, pero no ha quedado satisfecho con el trato que le dispensaron. Acostumbrado a la prensa propagandista y complaciente, el mandatario de Venezuela acusó el rigor del interrogatorio. “Le falto darme cachetadas, pegarme. La escenografía era como como si estuviera preso en Guantánamo y él me pusiera cables de electricidad. Yo puse mi mejor sonrisa, mi mejor disposición y contesté con la verdad. Me hizo 100 preguntas, 98 con veneno y dos medio suavecitas para disimular”.

Además de hacer otra de sus habituales referencias a España, el dirigente reivindicó la Revolución Bolchevique como una inspiración para el “socialismo del siglo XXI”, como bautizó el fallecido presidente Hugo Chávez al proyecto político que echó a andar en febrero de 1999.

Durante su discurso -televisado de manera obligatoria en todos los canales del país-, Maduro lanzó vivas a Lenin y a Chávez, y defendió la superación de la “democracia burguesa” que se está produciendo en Venezuela.