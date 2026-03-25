La actriz Laura Dern reflexiona sobre cómo ha evolucionado su visión de la sexualidad: “La vulnerabilidad es sensual”

La intérprete defiende “la comunicación como algo atractivo y la intimidad como algo erótico”, pero lamenta que Hollywood todavía esté rezagado a la hora de representar el envejecimiento: “Apenas existen historias sobre esto y, sin embargo, es algo inevitable para todos”

Laura Dern (California, 59 años) sabe perfectamente lo que es explotar su lado más sexi en pantalla. Lo hizo para interpretar a la intrépida y pasional Lula Fortune en Corazón Salvaje (1990) o para dar vida a la impulsiva y seductora Rose en El precio de la ambición (1991). La actriz tenía entonces 23 y 24 años, respectivamente, y ahora que roza los 60 la ganadora del Oscar —en 2020, por Historia de un matrimonio— ha reflexionado sobre el verdadero significado del erotismo y la sensualidad. “Como actriz, explorar la sexualidad a los 20 años, en mi caso, significaba: ‘Dime quién quieres que sea, o qué te parece sexi o bonito, y yo intentaré imitarlo en una película. Aún no me conozco a mí misma ni conozco mi propia sexualidad’. Pero a los 50, es más bien: ‘Esto es lo interesante. Esto es lo sexi. Eso otro resulta poco atractivo. Esto es lo que se siente humano’. La vulnerabilidad es sensual”, sostiene la intérprete en una entrevista publicada en la revista de AARP —una organización sin ánimo de lucro que atiende las necesidades de personas mayores de 50 años—.

La coprotagonista de Big Little Lies —junto a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley y Zoë Kravitz—, cuya tercera temporada está en fase de producción, asegura que sus intereses han evolucionado para bien a lo largo de los años. “Me entusiasma dedicarme a comprender el comportamiento humano con más calma. Hoy en día me gusta mucho más vivir en la zona gris que cuando tenía 20 años, así que la complejidad de los personajes que me interesa interpretar, y que puedo interpretar, no ha hecho más que aumentar”, confirma.

Uno de sus últimos personajes ha sido el de Tess Novak en Sin conexión (2026), una película dirigida por Bradley Cooper en la que Will Arnett —el comediante que pone voz a BoJack Horseman o a Batman en sus LEGO Películas— interpreta a su marido, con el que está en crisis. “Cuando Arnett y yo estábamos leyendo la escena en la que hablábamos de lo que no nos gustaba de la relación o del otro, Bradley Cooper estaba como: ‘Esa escena ha sido tan sexi’. Y eso me encantó. Me encantó que este cineasta viera la comunicación como algo atractivo y la intimidad como algo erótico. Porque no es lo que se suele ver en las películas, y solo funcionó porque se trata de un matrimonio de 26 años. Ya sabes, no se trata de un nuevo enamoramiento”, señala la actriz.

Bradley Cooper rodando una escena de 'Sin conexión' protagonizada por Laura Dern y Will Arnett en abril de 2025. Jose Perez/Bauer-Griffin (GC Images)

Sin embargo, la intérprete de Parque Jurásico lamenta que, en lo que respecta a representar a personas que envejecen, Hollywood todavía tiene mucho camino que recorrer. “Alguien me dijo una vez que era valiente por estar dispuesta a envejecer en la pantalla, por ser yo misma a cualquier edad y no ocultar el proceso de envejecimiento, algo que debería ser empoderador y hermoso, tal y como siempre ha sido en el cine francés e italiano”, defiende Dern. “Recuerdo que, cuando era joven, solía ir al cine con chicos de mi edad a ver, por ejemplo, una película de Emmanuelle Riva, que ya era muy mayor, y ellos decían cosas como: ‘Oh, qué guapa es. Qué sexi. ¿Cuántos años tiene? ¿72? Oh, Dios, qué guapa es’. Mis amigos de Los Ángeles no dicen eso. Así que espero que sigamos explorando personajes masculinos y femeninos de todas las edades con toda la profundidad que se merecen”, apunta.

Eso es lo mismo que deseaba su madre, la actriz Diane Ladd, fallecida el pasado noviembre a los 89 años. “Ella siempre decía que la discriminación por edad no es tan evidente cuando uno tiene buen aspecto, pero se preguntaba: ‘¿Cuántas películas hay protagonizadas por personas de 80 años?’. Gracias a Michael Haneke [director y guionista de películas como la ganadora del Oscar Amor, sobre un matrimonio de dos ancianos de 80 años], ahora tenemos más. Pero es muy raro ver películas sobre lo que acabo de vivir con mi madre y su experiencia con la FPI [Fibrosis Pulmonar Idiopática]. ¿Dónde están esas historias? ¿Dónde están las historias de amor entre nosotros y nuestros padres en el cine, en la televisión?”, se pregunta la actriz.

Laura Dern y su madre, Diane Ladd, en una entrevista en SiriusXM Studios en abril de 2023. Slaven Vlasic (Getty Images)

Actualmente, ella y su colega Nicole Kidman tienen un par de proyectos en marcha, según confirma Dern. “Una película que nos entusiasma y que está en desarrollo, y otra serie en la que estoy trabajando duro en estos momentos. Así que se avecinan cosas interesantes, pero me tomaré un pequeño descanso y luego retomaré el trabajo”, aclara. Y es que últimamente, dice, tiene la agenda un poco más relajada porque todavía está de luto por la muerte de su madre. “Todos sabemos lo que es ser niño, pero no sabemos cómo envejecer. Y no sabemos cómo encontrar una comunidad que nos acompañe en esa etapa, ni cómo hablar de nuestro miedo a la enfermedad, a perder la vida, a perder a nuestros seres queridos. Es sorprendente que, en una comunidad de narradores, apenas existan historias sobre esto y, sin embargo, es algo inevitable para todos nosotros”, recuerda.