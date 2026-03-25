Fernando Alonso retrasa su llegada a Japón por el nacimiento de su primer hijo con Melissa Jiménez

Aston Martin ha informado que el piloto asturiano llegará tarde por “motivos familiares personales”, y la BBC asegura que la periodista ya ha dado a luz. Desde que se hizo pública la noticia del embarazo en diciembre, la pareja ha preferido mantenerse alejada del foco

Fernando Alonso (Oviedo, 44 años) y Melissa Jiménez (Lieja, 38 años) ya son padres de su primer hijo en común. Así lo ha confirmado este miércoles BBC Sports, después de que Aston Martin, la escudería del piloto de Fórmula 1, haya anunciado que no podrá asistir al día de los medios del Gran Premio de Japón y que “llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares personales”. Aunque el equipo ha declinado dar más detalles, el medio británico ha confirmado que se debe a que la periodista ya ha dado a luz. “Todo va bien y estará en la pista a tiempo para el viernes”, ha añadido la escudería en su nota. El pasado lunes Aston Martin ya confirmó que su tercer piloto, Jak Crawford, sería el que participaría en la primera sesión de entrenamientos libres en sustitución de Alonso, que tenía previsto acudir a la jornada con medios.

La pareja, siempre discreta en lo que respecta a su relación, no ha compartido detalles de la llegada de su primer hijo en común en redes sociales desde que se conoció la noticia del embarazo el pasado mes de diciembre. Sí que se les ha fotografiado en contadas ocasiones y ellos llegaron a publicar una imagen juntos en stories, pero en este tiempo han prefiero continuar con su vida privada lejos del foco mediático. Este es el cuarto hijo para Jiménez, quien estuvo casada con el futbolista Marc Bartra, con quien tiene tres hijos: Gala, Abril y Max.

La noticia del embarazo la reveló en exclusiva la revista ¡Hola!, después de semanas de rumores por la ausencia de la periodista deportiva en las últimas carreras de Fórmula 1, donde es reportera de la plataforma de streaming DAZN. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron entonces que la llegada del bebé —del que no se ha conocido el sexo— estaba prevista para este mes de marzo. “Están muy contentos”, señaló el informante. “Quiere aparcar temporalmente el frenético ritmo de los circuitos, sobre todo ahora, que está en el último trimestre”, apuntaba la citada publicación. Jiménez también decidió dejar de lado las “convenciones y conferencias que presenta”. De hecho, no hay rastro de actividad en el perfil de Instagram de la periodista, donde acumula 647.000 seguidores, desde junio de 2025.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso en el Gran Premio de China, el 21 de abril de 2024. Song Haiyuan/MB Media (Getty Images)

La pareja inició su relación en 2023 y, desde entonces, han hecho de la discreción su máxima, aunque sí se han dejado ver juntos, sobre todo por motivos laborales. La primera imagen de la pareja fue tomada en Mónaco en la primavera de 2023. “Estoy contento con mi vida, aunque todavía echo de menos cosas. No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años , en no demasiados... ojalá”, reconoció Alonso en una entrevista en 2024.

Antes de comenzar su historia de amor, Jiménez se casó con Bartra en 2017. Fue la primera vez que la periodista deportiva se colocaba en el foco de la prensa del corazón. Tras su separación del futbolista, anunciada en 2022, inició una breve relación con el humorista Dani Martínez. Por su parte, Alonso estuvo casado de 2006 a 2011 con Raquel del Rosario, cantante conocida por ser la vocalista de El sueño de Morfeo. Cuatro años después de su divorcio, inició un sonado romance con la presentadora Lara Álvarez. Se llegó a hablar de boda, pero su entorno desmintió las informaciones y en 2016 darían por finalizada su relación. Su último noviazgo conocido fue con la modelo italiana Linda Morselli, con quien estuvo durante cinco años.